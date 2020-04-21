宜蘭抹茶山「人龍」爆山恐成防疫破口　林管處出手了！

▲宜蘭網美景點之一的礁溪鄉聖母山莊「抹茶山」假日「人龍」爆山，林管處管了！。（圖／詹姓讀者提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

疫情稍減加上假日好天氣，網美景點的礁溪聖母山莊「抹茶山」，湧入超多登山的遊客，沒辦法保持適當社交距離的人擠人，羅東林管處為免成防疫破口，祭出管制人潮措施。

宜蘭網美景點之一的礁溪鄉聖母山莊，放眼望去翠綠山型的稜線非常美麗，有「抹茶山」之美譽，而據統計，平常日以前約100多人登山，現是4、5百人，假日以前約200多人，目前湧入近2千人。

因登山遊客大增，登山健行速度慢，尤其過了通天橋路段要前往抹茶山幾乎都是階梯，只能一個接著一個移動，可說寸步難行，且沒辦法保持適當社交距離的人擠人，尤其是多數遊客沒戴口罩，讓人擔心防疫出破口。

▲▼宜蘭網美景點之一的礁溪鄉聖母山莊「抹茶山」。（圖／羅東林管處提供，下同）

羅東林管處表示，聖母登山步道2019年開始以抹茶山美景聞名，造成瞬間爆紅，人氣激增，近來因新冠肺炎疫情影響，民眾減少出國，對於戶外活動需求遽增需求下，聖母登山步道在時值春季的放晴周末，走步道的人潮將較以往明顯暴增。

為了避免人潮擁擠及群聚成為防疫破口，林管處與宜縣府共同研商後，將採取以下措施，以減少人潮聚集，提升防疫作為，維護步道整體品質：

1、持續配合中央疫情指揮中心指示停車場僅開放50%，而警察同步進行路邊違規停車取締。

2、五峰旗瀑布風景區入口、停車場及通天橋等地點，設置行走步道保持社交距離之告示牌。

3、機動於尖峰時段，透過人員進行柔性勸導，也轉介及分流民眾至其他景點旅遊。

林管處轄管之聖母登山步道全長雖然僅有1.63公里，前往該處必經一條長3.7公里的聯外山路，而一般民眾前往主要是開車，並將車輛停放在宜縣府轄管之五峰旗瀑布風景區停車場，因此基於避免人潮聚集，停車場啟動停車動態總量管制，由原先215個車位，降低一半，僅提供112個車位，即車位滿載後，則採一進一出，讓停車數維持112台內，同時由警察進行路邊取締違規停車，也能確保行車交通安全。

為了加強防疫措施，林管處也會在步道入口出的五峰旗瀑布風景區及聖母登山步道起點等2處，設置告示牌加強宣導行走步道保持社交距離及配戴口罩，以及提醒民眾將所有之垃圾自行帶下山，落實無痕山林，減少步道志工的負擔，也降低對山林環境之汙染。

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