美國「單日激增2.6萬例」！紐約疫情減緩…州長嘆：死亡數仍高得嚇人

▲美國單日新增2.6萬例，紐約州疫情減緩，但死亡病例數仍居高不下。（示意圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國新冠肺炎（Covid-19）疫情嚴峻，截至台灣時間早上7時45分左右，全境累計超過79萬例確診、4.2萬人死亡，與前一天相比，新增26,989人確診、1,883人染疫病逝。此外，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）表示，一些預估模型數據指出，州內疫情即將減緩，但死亡病例數卻仍「高得嚇人」。

美國是目前新冠肺炎疫情最嚴重的國家。根據Worldo Meters數據，全境24小時通報新增26,989例、1,883死。此外，疫情重災區紐約州已經累計超過25萬例、1.8萬人死亡。第二嚴重的紐澤西州則有8.8萬例、4000多人染疫病逝。

根據CNBC報導，紐約州州長古莫表示，州內19日有478人病逝，比起高峰期每天將近800死已經明顯下降，此外，新增住院病患有1380人，但需要插管治療的患者人數減少。他20日提到，州內疫情似乎有所緩解，一些預估模型數據也顯示，疫情可能已經來到「下降」的邊緣，但是死亡病例數卻仍「高得嚇人」。

古莫19日曾預告，食品藥品監督管理局（FDA）已經批准抗體試驗，20日也在記者會上宣布，紐約州政府「今天開始進行史上規模最大的抗體試驗」。他也強調，雖然天氣溫暖，讓許多民眾想要外出活動，仍需繼續遵守社交距離，「檢測需要大家的共同努力。」

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