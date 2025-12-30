共軍圍台軍演　日本前駐華武官：施壓台灣又向美國秀肌肉

記者趙蔡州／綜合報導

共軍東部戰區29日宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處緊貼我國領海的基線，且將在30日進行實彈射擊。對此，熟悉中國軍事情勢的日本專家小原凡司認為，中共此舉除了是對台灣施壓外，也是在向美國展示在台灣周邊的作戰能力。

根據日本NHK報導，小原凡司是日本駐中國前武官，針對這次解放軍的演習，他表示，共軍此次的演習範圍特別接近台灣南部及東部海空域，顯示其進一步逼近台灣的能力，中方希望藉由這次演習，讓台灣感受到解放軍的軍力已逐步接近，目的是展示在台灣周邊的作戰能力。

▲解放軍東部戰區宣布在台海周邊進行實彈演習。（圖／路透）

至於為什麼要選在年底進行軍演，小原凡司進一步解釋，若突然發生這類的軍事行動，必然引發周邊國家的媒體關注，政府也會提高警戒，這就是中國希望的效果。他也強調，此次演習除了是對台灣施壓外，還可能是向美國施加影響，意圖在美中談判中爭取更多優勢。

另一方面，中國外交部發言人林劍表示，這次軍演是對「台獨」分裂勢力的懲戒行動，他抨擊民進黨當局「倚美謀獨」，使台灣成為「火藥桶」，加上美國17日才核准價值111億美元的對台軍售，中國這次演習也被視為是對此舉的反制。