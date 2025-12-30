遇劇烈亂流「乘客被甩出座位」　航班緊急折返女嚇：好像恐怖電影

▲瑞安航空。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女乘客近來搭乘廉航瑞安航空(Ryanair)，預計前往西班牙特內里費島(Tenerife)度假，然而航程中卻遇到恐怖亂流，劇烈搖晃導致多名乘客被甩出座位，最後飛機被迫折返，恐怖經驗讓她坦言「很像恐怖電影」。

3.5萬英尺驚險 乘客被甩出座位

這名來自英國利奇菲爾德(Lichfield)的33歲女乘客向媒體表示，28日下午2時50分左右從伯明罕機場(Birmingham Airport)出發，搭乘瑞安航空前往度假，沒想到當飛機爬升到35000英尺，飛到法國布列塔尼(Brittany)上空時，突然遇到「宛如恐怖電影情節」的事件。

女乘客表示，飛機原本飛行得很平穩，遇到亂流後突然無預兆往左偏，然後又往右偏，「感覺好像飛機失去控制，然後我們就急速下墜，被甩出座位」。

恐怖亂流嚇壞乘客 飛行1.5小時後折返降落

飛行員重新控制住飛機後立即回報緊急情況，並且決定折返，航班只飛行約1個半小時就降落，醫護人員抵達現場為傷者進行救治。女乘客表示，雖然她很幸運沒有受傷，但事件對她造成很嚴重的心靈創傷。

瑞安航空對外證實消息，從伯明罕飛往特內里費島的FR1121，由於空中亂流起飛不久就返回伯明罕機場，「飛機正常降落後，乘客下機返回航廈，少數乘客在航廈接受了醫療幫助，該航班已於當晚21點06分繼續飛往特內里費島」。