「台灣人最明白孤軍奮戰的心情」　留英台女正面對決全世界

▲台灣人比誰都了解孤軍奮戰的心情，留英女孩再次喊話：「台灣與你（世界各國）並肩抗疫。」（圖／翻攝自YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

留學英國的台灣女孩林薇（Vivi Lin）日前在臉書、YouTube發布影片，用流利的英文向世衛秘書長譚德塞喊話，吸引全球網友討論與轉貼文章。她21日晚間透過影片為台灣發聲，表示儘管台灣被WHO排除在外，依然堅韌地戰勝傳染病，「台灣可以幫忙，我們也正在全力幫忙」，台灣將持續與各國一起並肩抵禦病毒。

旅英女孩林薇21日在臉書以「一則來自臺灣的訊息」為題上傳一支影片，表示新冠肺炎爆發至今，全球已經有超過170萬多人確診、10萬多人病死，「這次的疫情是這個世代面臨最大的全球衛生危機」、「這是一場影響了全人類，不論種族、性別、文化、與膚色，我們都必須共同面對的，前所未有的挑戰。」

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她說，台灣人2003年時經歷了SARS考驗，學會了如何在前方情形未知、被WHO排除在外的情況下，仍舊堅韌地戰勝傳染病，「台灣人比誰都了解孤軍奮戰的心情」，台灣秉持著「全民均健，不可遺落任何一個人」的信念，始終積極地在國際社會中貢獻一己之力。

▲台灣女孩林薇向世界喊說，「台灣會持續跟全世界站在一起，抵禦病毒。」（圖／翻攝自YouTube）

台灣過去幾周內捐出超過一千萬個醫療，送到美國、歐洲、東南亞、印度及中南美洲多國，同時許多防疫醫療器材正在運送與安排當中，台灣的防疫成果是國際有目共睹的，「台灣可以幫忙，我們也正在全力幫忙」、「臺灣因為在乎，所以我們實際幫忙。」

她最後說，病毒或許可以分裂這個世界，但沒辦法撼動人類最根深蒂固、堅守的價值，面對著這個跨越邊界、國籍的傳染病危機，這個世界必須攜手合作，共同強大。「台灣從來沒有忘記我們全球的友邦與朋友，我們是這個世界的一份子，也會持續跟全世界站在一起，抵禦病毒」、「臺灣與你並肩！」

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