好友揪「開直升機」吃早餐！　起飛後空中互撞雙亡

記者張方瑀／綜合報導

美國紐澤西州南部發生一起令人心碎的飛行事故。兩名資深飛行員好友相約駕駛直升機進行一場「空中聚會」，沒想到在起飛後不久，兩架直升機竟在空中發生碰撞，隨後重摔地面起火，兩人皆宣告不治。

綜合外媒報導，這起事故發生在紐澤西州南部的大西洋郡（Atlantic County）。兩名罹難飛行員分別是71歲的葛林柏格（Michael Greenberg），以及65歲的克希（Kenneth Kirsch），兩人平時就是交情深厚的好友，經常相約飛行。

紐澤西州哈蒙頓警察局（Hammonton Police Department）指出，事故發生在28日上午11時25分左右。當時葛林柏格駕駛紅色恩斯特龍（Enstrom）F-28A，克希則駕駛白色恩斯特龍280C，兩機從機場起飛後，疑似在空中進行近距離飛行。

空中近距離飛行釀碰撞 一機化為火球墜毀

目擊者指出，兩架直升機隨後發生碰撞，其中一架更在空中急速旋轉。警方接獲報案後趕往現場，發現墜機地點位於距離機場約約2.4公里處的農田中。現場影片顯示，紅色機體損毀嚴重，而白色的280C則是被熊熊烈火吞噬，燒到剩下一堆焦黑廢鐵。

哈蒙頓消防局長馬克里（Sean Macri）直言，「現場慘不忍睹，根本很難看出那是架直升機，看起來就像一堆著火的碎金屬。」

▲兩架直升機空中互撞。（圖／翻攝自X）



葛林柏格在墜機現場即被宣告當場死亡；克希則由救護直升機緊急送醫，但最終仍傷重不治。現場照片顯示，破碎的螺旋槳葉片深深插進泥土裡，農田邊散落著兩人的文件與衣物，景象令人鼻酸。

起飛前才剛共進早餐 餐廳老闆心碎：他們人真的很好

在哈蒙頓市立機場（Hammonton Municipal Airport）經營「圍裙咖啡廳」（Apron Cafe）的老闆西利皮諾（Sal Silipino）悲慟表示，這兩位飛行員是店裡的常客，為人非常友善。事發當天上午，兩人才剛在店裡共進早餐，有說有笑。

西利皮諾說，他當時親眼看著兩人分別登上直升機起飛，「他們那時候狀態看起來真的很好，沒想到幾分鐘後就發生這種事，實在很難讓人相信。」

目前美國國家運輸安全委員會（NTSB）已派遣調查員進駐現場，正針對飛行數據、氣象條件及飛機維修紀錄進行深入調查。NTSB表示，在完成殘骸採證後，將把這兩架損毀的恩斯特龍直升機移往安全設施，以釐清最終的失事原因。