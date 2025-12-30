談少子女化　施振榮「3孩8孫」已盡責：男生也要平等照顧嬰兒

▲行政院長卓榮泰召開經發會第二次顧問會議，有「3孩8孫」的宏碁集團創辦人施振榮談少子化。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院經濟發展委員會均衡台灣分組今（30日）舉行第2次顧問會議，會後共同召集人、宏碁（acer）創辦人施振榮受訪轉述，他提到，面對少子女化問題，主要問題還是小嬰兒階段照顧需求要解決，「家庭父母親都一定有人要離職，那實際上今天討論有說男女應該公平，如果能夠外傭來幫忙當然更好，不然男生也要平等來照顧嬰兒」。台經院長張建一則說，生育率都越來越低是全世界的問題，政府在政策面做了很多，現在要想辦法把小孩子「生出來」，改變現在年輕人的一些想法觀念。

施振榮說，政府已經對台灣發展的很多的建設做出報告，還有人力資源、水資源、少子化問題等，各部會還有行政院已經做了很多的政策或者對策，都非常的好，但老百姓都不太了解了政府做這麼多事。他表示，今天討論的這些議題，經發會談的應該是經濟發展問題，而不是政治問題，「非政治問題我們希望媒體多做一些報導，因為這是最本質的東西」，行政院實際上真的做了很多事情，從專業的角度是做得非常好。

針對目前已是國安問題的少子化問題，施振榮笑說，「少子化我個人3個小孩8個孫子，所以盡了最大責任」，但他說，最重要的是，他有3個孫子是家人全職照顧，這是很關鍵的問題，所以讓未來生小孩能夠有人照顧，不是阿公阿嬤，現在可能有外傭來幫忙，也是今天主要一個議題。

施振榮提到，現在從生下來的育嬰、到學校教育，問題都不大，而是最早期的照顧小嬰兒沒有辦法，「家庭父母親都一定有人要離職嘛，那實際上今天討論有說男女應該公平，男生也應該要照顧，如果能夠外傭來幫忙當然更好，不然男生也要平等來照顧嬰兒」。

台經院長張建一說，大家比較頭痛的是怎麼因應少子女化問題，其實台灣大家知道現在政府做了很多，從出生以後的育兒的部分然後再來是就學，甚至到工作這個部分，包括大學補助一年3.5萬，就是私立學校這個部分，然後後來補助房租嘛，所以一直到22歲，政府都做了很多事，現在這重點是小孩子怎麼生出來。

張建一坦言，這是很多面向的問題，所以政府現在就是要想辦法，把前面小孩子怎麼生出來，那這個當然年輕人的一些想法觀念，想辦法讓他們改變，「其實這不只是亞洲的一個趨勢，生育率都越來越低，包括歐盟生育率最高的法國，也是都在降低，所以這個是全世界的問題」。

張建一說，台灣基本上人口密度是全世界第六高，那到底什麼樣的生育率、多少人口，那才能夠應應未來的國力，包括經濟發展等，這個部分相信後續國發會還會做研議。