政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談少子女化　施振榮「3孩8孫」已盡責：男生也要平等照顧嬰兒

▲▼行政院長卓榮泰召開經發會第二次顧問會議。宏碁集團創辦人施振榮。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰召開經發會第二次顧問會議，有「3孩8孫」的宏碁集團創辦人施振榮談少子化。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院經濟發展委員會均衡台灣分組今（30日）舉行第2次顧問會議，會後共同召集人、宏碁（acer）創辦人施振榮受訪轉述，他提到，面對少子女化問題，主要問題還是小嬰兒階段照顧需求要解決，「家庭父母親都一定有人要離職，那實際上今天討論有說男女應該公平，如果能夠外傭來幫忙當然更好，不然男生也要平等來照顧嬰兒」。台經院長張建一則說，生育率都越來越低是全世界的問題，政府在政策面做了很多，現在要想辦法把小孩子「生出來」，改變現在年輕人的一些想法觀念。

施振榮說，政府已經對台灣發展的很多的建設做出報告，還有人力資源、水資源、少子化問題等，各部會還有行政院已經做了很多的政策或者對策，都非常的好，但老百姓都不太了解了政府做這麼多事。他表示，今天討論的這些議題，經發會談的應該是經濟發展問題，而不是政治問題，「非政治問題我們希望媒體多做一些報導，因為這是最本質的東西」，行政院實際上真的做了很多事情，從專業的角度是做得非常好。

針對目前已是國安問題的少子化問題，施振榮笑說，「少子化我個人3個小孩8個孫子，所以盡了最大責任」，但他說，最重要的是，他有3個孫子是家人全職照顧，這是很關鍵的問題，所以讓未來生小孩能夠有人照顧，不是阿公阿嬤，現在可能有外傭來幫忙，也是今天主要一個議題。

施振榮提到，現在從生下來的育嬰、到學校教育，問題都不大，而是最早期的照顧小嬰兒沒有辦法，「家庭父母親都一定有人要離職嘛，那實際上今天討論有說男女應該公平，男生也應該要照顧，如果能夠外傭來幫忙當然更好，不然男生也要平等來照顧嬰兒」。

台經院長張建一說，大家比較頭痛的是怎麼因應少子女化問題，其實台灣大家知道現在政府做了很多，從出生以後的育兒的部分然後再來是就學，甚至到工作這個部分，包括大學補助一年3.5萬，就是私立學校這個部分，然後後來補助房租嘛，所以一直到22歲，政府都做了很多事，現在這重點是小孩子怎麼生出來。

張建一坦言，這是很多面向的問題，所以政府現在就是要想辦法，把前面小孩子怎麼生出來，那這個當然年輕人的一些想法觀念，想辦法讓他們改變，「其實這不只是亞洲的一個趨勢，生育率都越來越低，包括歐盟生育率最高的法國，也是都在降低，所以這個是全世界的問題」。

張建一說，台灣基本上人口密度是全世界第六高，那到底什麼樣的生育率、多少人口，那才能夠應應未來的國力，包括經濟發展等，這個部分相信後續國發會還會做研議。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面

立法院卡總預算均衡台灣政策難推　行政院：受影響約326億

立法院卡總預算均衡台灣政策難推　行政院：受影響約326億

行政院長卓榮泰今（30日）主持經濟發展委員會均衡台灣分組第2次顧問會議，會後台經院長張建一受訪指出，均衡台灣相關預算目前都卡在立法院，他喊話立院趕快通過總預算。行政院發言人李慧芝說，「均衡台灣」相關預算經費，115年度總預算如果沒有通過的話，會受到影響的預算總共約有326億。

中共大規模軍演「封鎖台海」　卓榮泰：政府都有萬全因應準備

中共大規模軍演「封鎖台海」　卓榮泰：政府都有萬全因應準備

美麗島民調／6成不支持卓榮泰不副署　59.9%不信大法官中立客觀

美麗島民調／6成不支持卓榮泰不副署　59.9%不信大法官中立客觀

美麗島民調／賴清德不滿意度52.2%　連續半年超過半數

美麗島民調／賴清德不滿意度52.2%　連續半年超過半數

少子化衝擊！韓國一年倒閉4千所學校

少子化衝擊！韓國一年倒閉4千所學校

行政院卓榮泰施振榮少子化

