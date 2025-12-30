三鐵女將遭「巨鯊狠咬」拖入海！老公親眼目睹　屍體40km外尋獲

▲美國55歲的女三鐵運動員在與丈夫及好友游泳時，竟遭鯊魚拖入水中失蹤。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州發生鯊魚襲擊事件，有一名55歲的女三鐵運動員在與丈夫及好友游泳時，竟遭鯊魚拖入水中失蹤。事發當時更有目擊者表示，看見鯊魚嘴裡叼著人的身體潛入海中。經過長達一週的搜救，遺體終於在距離失蹤地點25英里（約40.2公里）外的地方被尋獲。

伴侶目睹慘劇 遺體「黑色潛水衣」成關鍵辨認

根據《紐約郵報》報導，55歲的三鐵運動員福斯（Erica Fox）在失蹤一週後，遺體於27日下午在聖塔克魯茲（Santa Cruz）的達文波特海灘（Davenport Beach）南邊被發現。

她的丈夫凡瑞瑟（Jean-Francis Vanreusel）心碎證實，妻子被發現時，身上仍穿著失蹤當天的黑色潛水衣，而尋獲地點距離最後現蹤之處，足足有約40公里遠。

這起慘劇發生在12月21日，當時凡瑞瑟與妻子及當地游泳俱樂部的13名成員正一同下水。凡瑞瑟回憶當時他就游在妻子後方約100碼（約91公尺）處，未料卻親眼目睹相伴30年的愛妻被鯊魚猛然拖入水中，從此消失在海面上。

驚悚瞬間曝 目擊者直擊「巨鯊嘴裡叼著人」

這起攻擊事件震驚當地社區，根據ABC引述海岸巡防隊官員說法，當時有目擊者看見一隻巨大的鯊魚嘴裡正叼著人的身體，隨後緩緩沒入水下。

儘管遺體在海上漂流一週，但凡瑞瑟透露，福斯被發現時，腳踝上其實還戴著「防鯊手環」（Shark band）；這是一種號稱能透過電磁波驅避鯊魚的裝置，遺憾的是，這項要價不菲的設備在事發當下並未能阻止這場奪命悲劇。