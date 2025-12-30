川普回應中共圍台軍演：習近平沒跟我講　我也不擔心

記者張靖榕／綜合報導

中國29日宣布在台灣周邊展開「正義使命－2025」軍事演習，並預告將進行實彈射擊。對此，美國總統川普公開表示，他已掌握相關情況，但中國國家主席習近平並未向他說明任何細節，「而且我也不認為他會特別告訴我」，強調自己並不感到憂慮，並指出中國在該區域進行類似軍事演練已長達20年。

▲川普表示不擔心本次中國的圍台軍演。（圖／達志影像／美聯社）



解放軍圍台軍演

中國解放軍東部戰區29日清晨7點30分宣布，組織陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、西南、東南及台灣以東海空域，實施「正義使命－2025」聯合演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控及外線立體懾阻等科目。東部戰區隨後再公布，30日上午8點至下午6點，將在台灣周邊5個劃定海空域進行實彈射擊。

川普看淡軍演威脅

川普29日在佛羅里達州與以色列總理納坦雅胡共同召開聯合記者會時，被媒體問及他對解放軍軍此次演習的掌握程度、個人看法，以及是否曾就此議題與習近平進行溝通。

川普表示，他當然已經注意到相關演習動態，但強調「他並沒有針對這件事告訴我任何事情」，並直言自己並不認為習近平有必要就此向他說明。他說，這些行動並未讓他感到不安，「中國已經在那個區域進行海軍演習長達20年」。

當記者追問這次演習是否會引發新的安全疑慮時，川普回應說，外界現在對相關軍事動作的解讀角度可能有所不同，但實際上，中國過去在該區域進行過規模更大的演訓活動。他認為，從長期角度來看，這類行動並非全新情況。

解放軍方面則強調，此次演習旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，並形容相關行動是對「台獨」分裂勢力及外部干涉勢力的嚴正警告。中國官方並未進一步說明實彈射擊的具體內容與演練細節。