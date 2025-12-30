中共軍演「目標觀眾」不是台灣？　美前官員：鎖定川普、日美政府

▲川普表示跟習近平關係非常好。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

面對解放軍近期在台灣周邊展開大規模軍演，美國總統川普對此表現得相當淡定。他29日強調，自己與中國國家主席習近平關係很好，對演習並不擔心。不過，美國前助理國務卿指出，這場軍演的「主要觀眾」其實並非台灣人民，而是演給川普、日本與美國政府看的，背後更充滿對美售台進攻性武器的憤怒。

川普：我跟習近平關係超好 沒什麼好擔心的

根據BBC報導，中共近期在台灣周邊展開為期兩天的實彈軍演。川普（Donald Trump）在記者會上被問及此事時，態度顯得不以為意。他表示，「我跟習近平主席關係非常好，他沒跟我提過任何關於演習的事，當然，我有看到相關消息。」

川普更直言，這類軍事活動並非新鮮事，「不，我沒什麼好擔心的。他們在那一帶搞海軍演習都搞了20年了。」他試圖淡化北京軍事行動的威脅感，認為這只是區域內的常態性活動。

前美助理國務卿：軍演目標是美國、川普與日本

儘管川普表現輕鬆，但美國前助理國務卿謝淑麗（Susan Shirk）在接受BBC訪問時卻有不同看法。她分析指出，本週這場軍演的「主要觀眾」其實是美國、川普和日本，而不是台灣人民。

謝淑麗認為，這是北京對美國近期宣布大規模軍售案所表達的「憤怒與決心」。她特別提到，美國這次提供的110億美元武器方案，不僅包含防禦性武器，還涵蓋了能打擊中國本土的進攻型裝備，這觸動了北京的敏感神經。

專家憂川普「交易式政策」 恐削弱保台承諾

謝淑麗進一步表示，美國內部也存在擔憂，認為川普對防衛台灣的承諾可能不如前幾任總統堅定。她指出，川普傾向採取一種「交易式」（transactional）的政策，未來可能會為了換取貿易或經濟利益，而願意減少美國對台灣的部分承諾。

此外，「太平洋論壇」（Pacific Forum）副研究員尼爾（Alexander Neill）也向BBC表示，解放軍正藉此展示海空作戰能力。

雖然他認同川普所言，中方過去20年確實在提升演習頻率，但他警告，如果川普認為靠「私交」就能影響習近平對台海的態度，那恐怕是「自欺欺人」。