國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中共軍演「目標觀眾」不是台灣？　美前官員：鎖定川普、日美政府

▲▼ 美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲川普表示跟習近平關係非常好。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

面對解放軍近期在台灣周邊展開大規模軍演，美國總統川普對此表現得相當淡定。他29日強調，自己與中國國家主席習近平關係很好，對演習並不擔心。不過，美國前助理國務卿指出，這場軍演的「主要觀眾」其實並非台灣人民，而是演給川普、日本與美國政府看的，背後更充滿對美售台進攻性武器的憤怒。

川普：我跟習近平關係超好　沒什麼好擔心的

根據BBC報導，中共近期在台灣周邊展開為期兩天的實彈軍演。川普（Donald Trump）在記者會上被問及此事時，態度顯得不以為意。他表示，「我跟習近平主席關係非常好，他沒跟我提過任何關於演習的事，當然，我有看到相關消息。」

川普更直言，這類軍事活動並非新鮮事，「不，我沒什麼好擔心的。他們在那一帶搞海軍演習都搞了20年了。」他試圖淡化北京軍事行動的威脅感，認為這只是區域內的常態性活動。

前美助理國務卿：軍演目標是美國、川普與日本

儘管川普表現輕鬆，但美國前助理國務卿謝淑麗（Susan Shirk）在接受BBC訪問時卻有不同看法。她分析指出，本週這場軍演的「主要觀眾」其實是美國、川普和日本，而不是台灣人民。

▲▼日本首相高市早苗與美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普與高市早苗。（圖／路透）

謝淑麗認為，這是北京對美國近期宣布大規模軍售案所表達的「憤怒與決心」。她特別提到，美國這次提供的110億美元武器方案，不僅包含防禦性武器，還涵蓋了能打擊中國本土的進攻型裝備，這觸動了北京的敏感神經。

專家憂川普「交易式政策」　恐削弱保台承諾

謝淑麗進一步表示，美國內部也存在擔憂，認為川普對防衛台灣的承諾可能不如前幾任總統堅定。她指出，川普傾向採取一種「交易式」（transactional）的政策，未來可能會為了換取貿易或經濟利益，而願意減少美國對台灣的部分承諾。

此外，「太平洋論壇」（Pacific Forum）副研究員尼爾（Alexander Neill）也向BBC表示，解放軍正藉此展示海空作戰能力。

雖然他認同川普所言，中方過去20年確實在提升演習頻率，但他警告，如果川普認為靠「私交」就能影響習近平對台海的態度，那恐怕是「自欺欺人」。

12/28 全台詐欺最新數據

軍演圍台軍演軍武國際軍武台灣軍武大陸軍武美國川普北美要聞日本高市早苗日韓要聞

