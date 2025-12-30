日本智庫分析：共軍第4艘航艦為核動力　估2030年代初期服役

▲圖為中國大陸福建號航空母艦。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

日本智庫「國家基本問題研究所」衛星影像分析指出，針對中國正在打造的第4艘航空母艦，其在遼寧省的船塢有圍阻體結構物，推測這艘航空母艦可能是中國的第一艘核子動力航艦。

讀賣新聞29日報導，中國第4艘航空母艦的製造場所就在遼寧省大連市的船塢，透過人工衛星影像觀測大連造船廠發現，今年2月起該船塢開始放置造船用角材，11月出現疑似船體構造物，並發現兩個邊長分別為14公尺及16公尺的容器狀物體。研究所研究員中川真紀稱，「這些物體的大小和設置位置，與美國核動力航艦的圍阻體極為相似」。

報導指出，目前美國和法國擁有核動力航艦，通常配備雙反應爐系統，確保單一反應爐故障時仍能維持動力。中國軍方已具備核動力潛艦運作經驗，擁有相關核動力技術基礎。

共軍現役3艘航艦均為傳統動力型，包括遼寧號、山東號及福建號。為因應台灣有事情境期間美國軍事行動的逼近，中國正致力於構建能在西太平洋等遠洋地區部署航母打擊群的能力，據信正在研發比傳統動力型航母續航力更久的核動力航母。

報導稱，若第4艘航空母艦建造工期與第3艘航艦福建號相當，這艘疑似核動力航艦可能會在2030年代初期服役。