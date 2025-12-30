解放軍圍台實彈軍演　日媒社論怒批：中國才是「和平破壞者」

▲中國人民解放軍東部戰區在台海周遭實施軍演，意圖向台灣、日本、菲律賓等施壓，並吐露對美國對台軍售的不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國大陸解放軍東部戰區昨（29）日清晨宣布，在台灣周邊實施為期兩天的軍事演習「正義使命-2025」，演練內容涵蓋封鎖重要港口、奪取制海權與制空權，並宣稱是嚴正警告台獨與外部干涉勢力。對此，日媒透過社論痛批，中國此舉不僅升高台灣海峽緊張情勢，更是破壞區域和平與穩定的危險行為。

日媒《讀賣新聞》社論指出，中國此次大規模軍演，是從日本首相高市早苗在眾議院針對「台灣有事」相關議題表態後，在中方反彈情緒升高的背景下展開。社論批評，中國以日本領導人言論為藉口，訴諸軍事行動恫嚇周邊國家，其做法本身便已偏離理性，也對區域安全構成實質威脅。

中國軍方聲稱，「正義使命-2025」軍演自29日起展開，在台灣周邊劃設5處演習區域，並實施包括重要港灣封鎖在內的多項訓練內容，且已進行實彈射擊。中國軍方發言人宣稱，演習目的是向「台灣獨立與外部干涉勢力」提出警告。日媒分析，中方雖未明確點名所謂「外部勢力」，但明顯意在牽制日本與美國。

社論回顧，中國過去已多次以不同理由，在台灣周邊進行類似的大規模軍事演習。2022年美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，中國便立刻實施包圍台灣的軍事行動，之後又多次以政治或外交事件為藉口反覆實施軍演，此次軍演也是今年4月相關行動的延續。

《讀賣新聞》提到，中國不僅在軍事層面施壓，近期也對日本採取多項經濟與外交手段，包括指控高市早苗的發言對亞洲與世界和平構成「嚴重風險」，呼籲中國公民避免赴日旅遊和留學，並持續禁止進口日本水產品。

此外，本月初還發生中國軍機對日本自衛隊飛機以火控雷達進行照射的事件，被視為挑釁行為升高的象徵。

針對台海局勢，美國總統川普本月批准對台灣出售總額約111億美元、被形容為史上最大規模的軍售案。中國對此強烈反彈，批評美方破壞台灣海峽和平與穩定。不過，《讀賣新聞》指出，中國始終未放棄以武力統一台灣的可能性，並持續進行軍事威嚇，才是導致區域不安的主要原因。

社論警告，若中國對台動武，影響將不僅限於台灣，日本西南諸島的安全同樣難以置身事外。現階段中國海警船隻在尖閣諸島（釣魚台群島）周邊海域頻繁進入日本領海，已使緊張情勢常態化。

社論呼籲，日本與美國應密切合作，詳細分析此次軍演內容，並將相關經驗運用於提升自衛隊與駐日美軍的聯合應對能力，以因應可能升高的區域風險。