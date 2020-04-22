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新冠肺炎重創「可口可樂」銷量銳減25%　霸氣喊話：134年來今天狀況算好

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▲▼可口可樂。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲可口可樂受到新冠肺炎影響，全球銷量銳減25%。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19），重創了全球飲料龍頭可口可樂，雖然第二季才開始不到一個月，但是已經確定第二季的營收受到封城影響而下滑，因為光是來自餐館、電影院等場所的營收就佔了一半，但是這些場所現在還在關閉。

根據《路透社》報導，可口可樂是「道瓊指數30檔成分股」，股價已經下跌了4%，年度營收到目前為止已經減少了16%，包括公司贊助的2020年東京奧運會在內的幾場音樂會和體育賽事也已被推遲或取消。

▲▼ 美國佛州迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

▲包括遊樂園在內的娛樂場所都封了，導致可樂銷量下滑，圖為美國佛州迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

可口可樂生產糖漿和濃縮液，並透過瓶裝商將其分送到快餐連鎖店、電影院、遊樂園和其他場所，其中大部分的場所都已經關閉，導致業務受到限制，可口可樂自從4月初以來，全球銷量下滑了25%，主要在於零售通路以外的銷售全部失效。

儘管目前還無法判斷第二季對於全年度的最終影響，但是可口可樂補充說，由於美元走強，預計全年收入也會因此受到4%~5%的影響。

這間總部設於亞特蘭大的飲料製造商指出，由於消費者急於囤貨來因應封城，因此在某些市場上的庫存需求是增加的，電子商務銷售也急遽上升，但是電子商務未必能夠彌補損失，即使電子商務的銷售量已經翻了好幾番，但是對於飲料而言，仍然只佔通路的一小部分。

新型冠狀病毒的迅速傳播於去年12月在中國武漢市首次發現，已經奪走了全球約170,000人的生命，並迫使許多企業關門大吉。

▲▼紐約在新冠疫情期間的時代廣場。（圖／路透）

▲可口可樂強調134年來遭受過許多類型的危機。（圖／路透）

可口可樂的首席執行官昆西（James Quincey）說，「我們確實知道，我們擁有超過134年的業務經驗，我們已經看到過許多類型的危機。與今天的挑戰相比，今天的狀況要好得多。」

截至3月27日的第一季度，可口可樂淨收入下降1％，至86億美元。根據Refinitiv的IBES數據，分析師預期為82.8億美元，所以可口可樂第一季度的收入和利潤還是優於預期，並預計從年中開始情況將有所改善。可口可樂每股收益51美分，超過市場預期的44美分。

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