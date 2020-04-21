「最早警告來自中國」譚德塞再拗　外交部戳破盲點打臉了

記者趙蔡州／綜合報導

針對國際質疑「為何對台灣以讀不回」，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）20日再次強調，台灣沒有通報新冠肺炎會人傳人，並堅稱疫情最早是由中國方面通報。台灣外交部發言人歐江安表示，哪國率先通報WHO不是重點，WHO如何對此做出判斷、處理與回應才是。

WHO秘書長譚德塞20日在日內瓦記者會上重申，台灣2019年12月31日的通報中「沒有提到人傳人現象」，而且與其他國家及地區一樣，希望能獲取相關疾病更多訊息。他還強調，第1份關於疫情通報，其實是來自中國武漢，世衛所有文件都是可以查證的。

▲譚德塞（Tedros Adhanom）20日再次強調，台灣沒有通報新冠肺炎會人傳人。（圖／達志影像／美聯社）

我國外交部發言人歐江安21日表示，哪一個國家率先通報WHO並非各國關切的焦點，而是WHO秘書處當時收到通報之後，如何根據通報所做出判斷、處理與回應才是焦點，希望WHO秘書處可以進一步說明，2019年年底疫情發生初期，「各國有什麼通報，WHO做了什麼處置」，以釋各界疑慮。

歐江安指出，台灣善盡國際防疫責任，得知疫情可能「人傳人」後，遂透過郵件通報WHO，告知武漢發生至少7例非典型肺炎，提到患者正在「隔離治療」，希望能獲取更多資訊。他直言，疫情最早在武漢市爆發，各國幾乎沒有相關資訊，WHO身為重要的公衛組織，本就應提供各國最即時、最正確的訊息及指引。

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

至於為什麼沒有第一時間明確寫下「有人傳人」。歐江安解釋，由於當時台灣境內並沒有確診病例，因此才沒辦法「明示」疫情可能人傳人，但世衛公衛專家應該有能力可以據此研判。他最後呼籲，WHO應該回歸組織成立的初心，站在中立立場，用專業協助各國防疫，面對全人類共同的新冠肺炎危機。