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「最早警告來自中國」譚德塞再拗　外交部戳破盲點打臉了

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記者趙蔡州／綜合報導

針對國際質疑「為何對台灣以讀不回」，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）20日再次強調，台灣沒有通報新冠肺炎會人傳人，並堅稱疫情最早是由中國方面通報。台灣外交部發言人歐江安表示，哪國率先通報WHO不是重點，WHO如何對此做出判斷、處理與回應才是。

WHO秘書長譚德塞20日在日內瓦記者會上重申，台灣2019年12月31日的通報中「沒有提到人傳人現象」，而且與其他國家及地區一樣，希望能獲取相關疾病更多訊息。他還強調，第1份關於疫情通報，其實是來自中國武漢，世衛所有文件都是可以查證的。

▲▼世衛組織,譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞（Tedros Adhanom）20日再次強調，台灣沒有通報新冠肺炎會人傳人。（圖／達志影像／美聯社）

我國外交部發言人歐江安21日表示，哪一個國家率先通報WHO並非各國關切的焦點，而是WHO秘書處當時收到通報之後，如何根據通報所做出判斷、處理與回應才是焦點，希望WHO秘書處可以進一步說明，2019年年底疫情發生初期，「各國有什麼通報，WHO做了什麼處置」，以釋各界疑慮。

歐江安指出，台灣善盡國際防疫責任，得知疫情可能「人傳人」後，遂透過郵件通報WHO，告知武漢發生至少7例非典型肺炎，提到患者正在「隔離治療」，希望能獲取更多資訊。他直言，疫情最早在武漢市爆發，各國幾乎沒有相關資訊，WHO身為重要的公衛組織，本就應提供各國最即時、最正確的訊息及指引。

▲▼外交部發言人歐江安在外交部例行新聞說明會上針對菲律賓以一個中國政策禁台灣旅客入境做說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

至於為什麼沒有第一時間明確寫下「有人傳人」。歐江安解釋，由於當時台灣境內並沒有確診病例，因此才沒辦法「明示」疫情可能人傳人，但世衛公衛專家應該有能力可以據此研判。他最後呼籲，WHO應該回歸組織成立的初心，站在中立立場，用專業協助各國防疫，面對全人類共同的新冠肺炎危機。

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