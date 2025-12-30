台灣若淪陷　美智庫：日本基地成美軍戰勝關鍵

▲美軍F-22猛禽匿蹤戰機在日本沖繩嘉手納空軍基地跑道滑行。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

隨著區域情勢升溫，台海安全已成為全球地緣政治的重中之重。專家指出，台灣這個民主島嶼正處於關鍵的海上十字路口，一旦落入中國手中，亞洲的權力平衡將會「決定性地」向中方傾斜。而在這場潛在的衝突中，台、美、日三方實為唇齒相依的同盟，若要成功擊退全面進攻，台北需要美軍介入，而美軍則需要日本的支援才能發揮戰力。

第一島鏈若斷裂 亞洲權力平衡將傾斜

根據《華爾街日報》報導，國際戰略研究所（IISS）日本研究主席沃德（Robert Ward）指出，中國目前在海上處於被日本、台灣、菲律賓等「第一島鏈」夥伴圍困的狀態，北京顯然亟欲突破。

他警告，如果台灣失守，中國將能掌控戰略水道、將軍力投射至太平洋，並更強硬地推進領土主張，「亞洲的權力平衡將會決定性地向中國傾斜」。

事實上，全球很大一部分貿易經過南海與東海，而巴士海峽等咽喉要道就緊貼台灣邊緣。一旦中國成功征服台灣，不僅日本賴以生存的重要貿易航線面臨威脅，鄰近台灣的與那國島等日本領土也將直接曝露在戰火風險中。

導彈激增！美軍「堤豐、尼米西斯」現身第一線

隨著區域威脅加劇，各方導彈部署正進入激增狀態。今年，美國首次將「堤豐系統」（Typhon system）帶到日本，部署在南部地區；該系統具備強大打擊能力，從該處射程可直接覆蓋中國本土。雖然該系統目前已撤離，但其進駐已釋放出強烈的戰略訊號。

此外，美國陸戰隊也不斷強化「不對稱作戰」能力。新型的「尼米西斯反艦導彈」（NMESIS）部隊日前也已進駐沖繩進行演習。這類專門針對敵方艦艇設計的機動導彈系統，顯示美軍正與日本自衛隊緊密結合，強化在島嶼間的防禦與反擊能量。

日本基地成「關鍵支柱」 關島也難取代

戰略與國際研究中心（CSIS）的兵推報告將日本形容為「關鍵支柱」，強調美國必須使用駐日基地才能進行戰鬥。麻省理工學院研究員海金博瑟姆（Eric Heginbotham）直言，日本境內的美軍基地網絡，如嘉手納空軍基地與橫須賀海軍基地，在亞洲其他地方根本無法複製。

海金博瑟姆分析，若失去日本支持，美軍將被迫依賴距離台灣約2700公里外的關島，這對戰機續航力與制空權任務來說幾乎是「行不通的」。

此外，日本的海軍基地能為戰艦快速重新裝填彈藥，若要跑回遠方補充，將使軍艦長期脫離戰場。專家警告，若北京判斷美軍參戰，甚至可能先發制人，對日本境內目標發動導彈攻擊。