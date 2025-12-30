立法院卡總預算均衡台灣政策難推　行政院：受影響約326億

▲行政院長卓榮泰召開經發會第二次顧問會議，台經院長張建一指中央總預算卡立院，波及均衡台灣政策的推動。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（30日）主持經濟發展委員會均衡台灣分組第2次顧問會議，會後台經院長張建一受訪指出，均衡台灣相關預算目前都卡在立法院，他喊話立院趕快通過總預算。行政院發言人李慧芝說，「均衡台灣」相關預算經費，115年度總預算如果沒有通過的話，會受到影響的預算總共約有326億。

台經院長張建一表示，均衡台灣的目前規劃預算大概要6兆多，明年大概要300多億，但現在都卡在立法院。所以希望媒體朋友盡量幫忙宣導，這對未來國家長遠發展確實真的是非常的重要，「希望全民能夠督促立法院趕快通過總預算，讓台灣未來國家能夠永續發展，各個層面啦，不只是政治、經濟、環境等，都要能夠永續發展」。

張建一提到，還是希望立法委員能關心2300萬台灣人的民生經濟發展，特別是在均衡台灣這個部分，「因為台灣雖然不大，但城鄉差距蠻嚴重的」，政府規劃幾個特別是東部、中南部的部分，其實都有著力非常多的預算，但現在預算都卡在立法院，所以他希望立委們能多去了解這個均衡台灣方案，盡快通過明年度預算。

行政院發言人李慧芝補充，均衡台灣相關預算經費，115年度總預算如果沒有通過的話，會受到影響預算總共有326億，包括東部慢活城鄉50億、大南方新矽谷128億，首都圈黃金廊帶9.5億、低碳樂活離島0.6億左右、桃竹苗大矽谷有126億，「這些東西都是新興預算或是新增項目，所以還是需要總預算通過，才有辦法讓這些計畫不受影響如期完成」。