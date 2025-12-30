影／國防部曝最新監控共軍畫面集錦　機艦全鎖定喊話「從容自若」

記者郭運興／台北報導

中共昨起展開「正義使命-2025」圍台軍演，並於今（30日）早8時至傍晚6時進行實彈射擊。對此，國防部公布一支58秒的影片，片中曝光多張最新監控共軍畫面，空中部分，空軍F-16型機監控中共空警500A型機、中共運油-20型機、中共殲10型機、中共殲16D型機、中共殲16型機。海上部份，馬公軍艦監控中共海警船、成功軍艦監控中共呼和浩特艦、汾陽軍艦監控中共馬鞍山艦、西寧艦監控中共龍虎山艦。國防部強調，「鎮定以對，從容自若」，嚴密監控快速應處，用行動守住自由，用整備守住安全，堅定守住每一天的日常。

中共解放軍東部戰區發言人施毅25日宣布，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。接著，東部戰區發布演習範圍示意圖，並公告30日上午8時起至晚間6時進行實彈射擊。

對此，國防部稍早公布58秒影片，片頭寫上「鎮定以對，從容自若」，影片中更曝光多張最新監控共軍畫面。在空中部分，畫面可見，我空軍F-16型機監控中共空警500A型機、中共運油-20型機、中共殲10型機、中共殲16D型機、中共殲16型機。

海上部份，畫面也可見，馬公軍艦(1805)監控中共海警船(1301)、成功軍艦(1101)監控中共呼和浩特艦(161)、汾陽軍艦(934)監控中共馬鞍山艦(525)、西寧艦(1203)監控中共龍虎山艦(980)。

國防部表示，威脅升高，我們更要穩，料敵從寬，完整掌握，官兵保持高度警覺嚴陣以待，嚴密監控快速應處，用行動守住自由，用整備守住安全，堅定守住每一天的日常。

國防部也透過社群平台表示，穩，是態度，也是態勢！平日的戰備整備、訓練操演就是為了在此刻，厚積薄發、從容以對，國軍穩，國家穩！

▼空軍F-16型機監控中共空警500A型機。（圖／國防部提供）

▼空軍F-16型機監控中共運油-20型機。（圖／國防部提供）

▼空軍F-16型機監控中共殲10型機。（圖／國防部提供）

▼空軍F-16型機監控中共殲16D型機。（圖／國防部提供）

▼空軍F-16型機監控中共殲16型機。（圖／國防部提供）

▼馬公軍艦(1805)監控中共海警船(1301)。（圖／國防部提供）

▼成功軍艦(1101)監控中共呼和浩特艦(161)。（圖／國防部提供）

▼汾陽軍艦(934)監控中共馬鞍山艦(525)。（圖／國防部提供）

▼西寧艦(1203)監控中共龍虎山艦(980)。（圖／國防部提供）