地方 地方焦點

AI進教室！台南身障電腦班結訓　18位學員拚當新世代辦公室達人

▲台南市勞工局辦理身障電腦職訓班結訓，18位學員完成辦公室圖文與AI雲端應用培訓，迎向職場新未來。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局辦理身障電腦職訓班結訓，18位學員完成辦公室圖文與AI雲端應用培訓，迎向職場新未來。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

AI不再只是科技口號，而是實際走進職訓教室，成為身心障礙者翻轉職涯的關鍵工具。台南市政府勞工局委託群偉國際有限公司辦理「114年度電腦資訊類身心障礙者職業訓練—辦公室圖文與雲端應用培訓班」，29日舉行結訓典禮，18位學員順利完訓，迎向數位職場新未來。

▲台南市勞工局辦理身障電腦職訓班結訓，18位學員完成辦公室圖文與AI雲端應用培訓，迎向職場新未來。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局表示，本次培訓課程除奠定OFFICE軟體操作基礎，協助學員取得相關證照外，更進一步結合美工影像設計、雲端工具與AI輔助應用，讓學員能實際操作文書排版、圖表美化、資料整合與多元資訊處理，全面提升辦公室實戰能力。

勞工局長王鑫基指出，市府秉持「給魚吃不如教他釣魚」的理念，長期推動身心障礙者職業訓練，透過專班制度協助學員建立自信、培養專業技能，讓身心障礙朋友能憑實力立足職場、實現自我價值。他也期盼學員善用所學的電腦與AI應用能力，在就業市場中發揮潛能，順利銜接職場。

▲台南市勞工局辦理身障電腦職訓班結訓，18位學員完成辦公室圖文與AI雲端應用培訓，迎向職場新未來。（記者林東良翻攝，下同）

群偉國際有限公司專業團隊表示，課程係針對身心障礙失業者量身打造，從基礎軟體操作、證照輔導，到進階的圖文設計、社群應用與AI輔助工具，培養學員多元技能，強化職場競爭力，期望協助學員成為新時代的辦公室達人。

肢體障礙的林姓學員分享，因小腦腫瘤手術後導致肌肉張力障礙，需以輪椅代步。過去曾任行政助理，但自覺辦公室軟體能力不足，萌生再進修並考取證照的念頭，透過朋友介紹報名本次培訓班並順利錄訓。

▲台南市勞工局辦理身障電腦職訓班結訓，18位學員完成辦公室圖文與AI雲端應用培訓，迎向職場新未來。（記者林東良翻攝，下同）

課程初期因移位操作不便影響學習，經群偉公司與勞工局協助申請「職務再設計」，改善移位問題後得以安心上課，最終順利完訓。他也感謝市府與培訓團隊即時排除學習障礙，讓他能無後顧之憂完成訓練。

勞工局強調，電腦課程結合AI應用已是未來趨勢，唯有持續學習、與時俱進，才能在職場中站穩腳步。未來也將持續推動身心障礙者數位職訓，鼓勵學員將所學技能融入專業領域，為自己創造更多就業可能。

華為輪值董事長孟晚舟30日發表新年致詞，她提到，人工智慧技術正加速與產業知識融合，從單點效率提升轉向企業核心業務的系統性價值重構。這場轉變不僅是技術的迭代，更是從組織架構、業務流程到企業文化的深刻變革。

