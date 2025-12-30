　
國際

南韓李在明政府首度批准啟用新建核電廠　新蔚3號機即將完工

▲▼即將竣工的南韓新蔚核電廠3號機。（圖／南韓原子力安全委員會）

▲即將竣工的南韓新蔚核電廠3號機。（圖／南韓原子力安全委員會）

記者羅翊宬／編譯

南韓原子力安全委員會今（30）日稍早正式批准位於蔚山廣域市蔚州郡的新蔚核電廠3號機運轉，這也是李在明政府上任以來首度核准新建核電廠運作。新蔚3號機從2016年6月開工建設，歷經9年，終於在即將完工前完成安全審查，獲得運轉許可，標誌著南韓核能發展再次邁向新里程碑。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓原子力安全委員會召開第228次會議，審議新蔚3號機運轉許可案。委員會指出，先前第227次會議已根據韓國原子力安全技術院（KINS）安全性評估與原子力安全專門委員會的預審結果展開討論，但因事故管理計畫書部分說明不足而暫緩決議。

本次會議中，確認新蔚3號機符合南韓《原子力安全法》第21條運轉許可標準，最終在6名委員中獲得5票贊成通過。

該委員會主席崔元湖表示，核電廠的安全性已透過法律程序與科學技術依據進行嚴格確認，後續核燃料裝載以及試運轉過程中，也將透過事前檢查以確保安全無虞。他強調，委員會將持續依規監督核電廠運轉，保障公共安全。

新蔚3號機採用南韓自主研發的APR1400反應爐機型，發電容量達1400MW。新蔚核電廠原本規劃雙機組，新蔚3號機與新蔚4號機在2020年8月一同申請運轉許可。

值得注意的是，該核電廠在申請初期仍以「新古里5、6號機」名稱登記，不過為統一核電廠本部命名，自2022年起改為「新蔚3、4號機」。

12/28 全台詐欺最新數據

