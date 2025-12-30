　
國際

解放軍萬人演習封鎖全島！　台灣人超淡定：只是要嚇我們

▲中共「正義使命-2025」圍台軍演。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中國解放軍連日對台展開軍事演習，今（30）日進入第二天，重點轉向為期10小時的「實彈射擊」演訓。北京當局此次發動史上規模最大的軍事遊戲，旨在模擬衝突發生時，迅速切斷台灣與外界援台力量的聯繫。對此，有台北民眾在接受外媒訪問時淡定表示，這類軍演早已不是第一次，「只是想嚇唬我們」。

史上最大規模　「正義使命-2025」海空圍台

中國解放軍東部戰區宣布，30日上午8時至晚間6時將在台灣周邊5個特定海空域，持續進行演訓。軍方強調，此次行動是為了展現軍隊「毫不猶豫打擊台獨、促進統一」的決心。

根據中國海事局29日發布的最新公告，演習區域再次擴張，劃定了另外兩個實彈射擊區。這場名為「正義使命-2025」的軍演，無論是在總覆蓋面積，還是演習位置靠近台灣的程度，都堪稱歷年之最。

劍指111億美金軍售案　分析師：模擬快速封鎖

這次軍演的時機點十分敏感，就在美國宣布價值111億美元（約台幣3600億元）的對台軍售案後11天。中國國防部對此表達強烈不滿，並警告軍方將採取「強力措施」應對。

▲中共「正義使命-2025」圍台軍演。（圖／路透）

分析人士指出，自2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，這已是解放軍第六次大規模對台軍演。本次演習的核心在於演練「快速包圍」，目標是摧毀台灣武器庫，並阻斷來自日本或附近美軍基地的補給線。

外媒訪台灣人：演習只是想嚇唬我們

儘管對岸軍事壓力沉重，台灣社會反應顯得相對冷靜。台北股市30日不跌反升，終場上漲0.9%。

路透社在台北街頭採訪了一名31歲林姓教師維明，他坦言，「我覺得這些演習只是想嚇唬我們，類似的事情以前也發生過。」他認為，政治層面的問題應由政府決定如何應對。

我國防部則強調，目前國軍已進入高度戒備，並隨時準備執行「快速應變演習」，確保能第一時間應對任何由演習轉為攻擊的突發狀況。

國防部高度戒備　台官員批：公然挑釁國際秩序

我國防部監控數據顯示，29日共有89架次中方軍機、14艘軍艦及14艘海警船在台海周邊活動。其中，部分中國船隻更是在我國24海浬內與國軍艦艇發生對峙。

一名台灣高層安全官員匿名表示，中方此舉是對國際情勢的「公然挑釁」，試圖改變全球最繁忙航道之一的國際秩序。

官員透露，台北方面正嚴密監控，觀察中方是否會進一步挑釁，例如重演2022年飛彈越過台灣上空的行為，試圖確立對「第一島鏈」的主導權。









中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！


妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事



中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內



蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全



阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

