參加吃西瓜挑戰　四寶爸突「在妻面前噎死」家屬控工作人員失職

▲男子參加吃西瓜挑戰身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名男子在當地參加西瓜快食挑戰，沒想到比賽到一半時意外噎住，導致他在妻子面前身亡。家屬傷心指控，事件發生時現場工作人員沒有提供任何幫助，才會耽誤黃金救援時間，導致不幸事件。

參加西瓜快食賽 男子比賽中途昏倒窒息

身為四寶爸的37歲男子卡洛斯(Carlos Cerasomma)，11日下午在巴西聖佩德羅(Sao Pedro)當地一間渡假村參加名為Boca de Melancia的西瓜快食挑戰，該挑戰要求參賽者要在時間內盡快把桌上西瓜吃掉，而且不能用手。

卡洛斯的妻子金柏莉(Kimberly Santos)表示，當時一名工作人員過來告訴丈夫，他只剩下最後一塊西瓜了，才發現人已經沒有反應、倒在桌上，而渡假村與活動工作人員當下完全不知道該怎麼辦，他躺在地上處於窒息狀態25至30分鐘才送醫。

家屬指控安全疏失 考慮提告渡假村

金柏莉指控，工作人員應該要注意到，比賽用的桌子對於身高180公分的丈夫來說太低，才會導致丈夫處於危險姿勢。然而渡假村出面駁斥家屬說法，強調事件發生時，受過訓練的工作人員立刻提供急救與相關幫助，同時也聯絡了緊急服務部門。目前事件正在調查，家屬不排除對渡假村採取法律行動。