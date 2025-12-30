　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

共軍突發動「封鎖台海」軍演！日專家曝習近平盤算：3天以內收手

▲▼解放軍東部戰區發布的影片顯示，兩棲攻擊艦上的直升機在台灣東南海域參與封鎖台海軍演。（圖／路透）

▲解放軍東部戰區發布的影片顯示，兩棲攻擊艦上的直升機在台灣東南海域參與封鎖台海軍演。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

中國大陸解放軍東部戰區昨（29）日清晨宣布，在台灣周邊實施為期兩天的大規模軍事演習「正義使命-2025」，演練封鎖港口、奪取制海制空權，點名警告台獨與外部干涉勢力。不過日本智庫專家分析，此次軍演並非臨時起意，而是早有規劃，政治訊號多於軍事行動，且為避免刺激美方，預料年底前結束。

根據日媒《朝日新聞》，解放軍東部戰區指出，此次演習於29日至30日進行，涵蓋台灣周邊多個海空域，並以「正義使命-2025」為名。由於今年4月解放軍曾實施「海峽雷霆-2025A」演習，外界推測，這次演習原本就已納入年度規劃，並非因單一事件而倉促發動。

中國官媒《央視新聞》旗下媒體與軍方聲稱，美國17日通過規模達111億美元的對台軍售案，以及美台之間日益緊密的安全合作，是此次實施軍演的理由，強調嚴正警告「外部干涉勢力」。中國官媒更點名，美方批准對台軍售案的相關武器具高度攻擊性，形同破壞台海和平穩定。

▲▼12月30日，一架幻象2000戰鬥機從台灣新竹空軍基地起飛。（圖／路透）

▲12月30日，一架幻象2000戰鬥機從台灣新竹空軍基地起飛。（圖／路透）

不過，日本笹川和平財團戰略與嚇阻研究小組長山本勝也分析，如此規模的軍事演習需要長時間的準備，不可能在短短數日內就決定執行，所謂「外部勢力干涉」應是事後附加的政治說辭。他指出，北京當局真正警戒的是美國、日本與台灣近期在涉台議題上的步調漸趨一致。

山本勝也認為，中方將美國國會通過包括《台灣保證落實法案》在內等多項涉台法案、日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」的答詢內容，以及賴清德（政府的動向，視為對中國形成聯合壓力，這才是軍演背後的核心背景。

從演習範圍來看，此次行動在台灣東側的部署距離本島前所未有地接近，意在對台灣營造「遭到封鎖」的心理壓力；同時，部分演訓海域也靠近日本以及與中國在南海存在主權爭議的菲律賓專屬經濟海域，具有同時牽制日、菲的戰略意涵。

▲▼ 美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲美國總統川普預計明年4月會晤中國國家主席習近平。（圖／路透）

此外，中國軍方近一個多月來動作頻頻，包括派遣航空母艦編隊進入太平洋，以及與俄羅斯轟炸機在日本周邊實施聯合飛行，並以火控雷達照射自衛隊軍機。山本勝也指出，這次環台軍演可視為前述一連串軍事行動的「集大成」。

不過，北京當局仍須顧及對美關係。山本勝也指出，中方評估美國總統川普對台政策仍保有一定距離，且川普預計明年4月訪問中國，北京需要提前鋪陳政治氣氛，因此不太可能讓軍演緊張情勢無限期升高，推測將在數天內結束，以免進一步刺激美方。

至於對日本產生的影響，山本勝也提醒，雖然解放軍並未點名日本，但若未來台海發生衝突並實施海上封鎖，日本勢必首當其衝，這次演習已清楚傳達相關訊號，顯示台海局勢的外溢風險正持續升高。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉

國際熱門新聞

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲

教媽媽經營OnlyFans竟淪配角！正妹後悔了

20歲辣妹下藥迷劫男網友　被捕「清晰照」反爆紅

川普回應中共圍台軍演：習近平沒跟我講　我也不擔心

共軍發動封鎖台海軍演　日專家：3天內收手

台灣若淪陷　智庫：日基地成美軍戰勝關鍵

印度神童點名4國家、3時間點　預言2026有重大轉折

WSJ：台灣命運「與美日緊緊綑綁」

中國今年汽車銷售「擊敗日本」　這2招稱霸

日本每年8萬人「神秘蒸發」！

重大突破！「癌症疫苗」將成真　一針拯救千萬人性命

共軍軍演　日專家：施壓台又向美秀肌肉

中共軍演觀眾不是台灣　美前官員曝3大目標

更多熱門

相關新聞

張競：對岸軍演「實彈射擊危險區」範圍跨越領海　甚至涵蓋七星岩

張競：對岸軍演「實彈射擊危險區」範圍跨越領海　甚至涵蓋七星岩

中共解放軍東部戰區29日以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習，國防部召開記者會說明，有5個區域，劃設範圍都已經把我們的12海浬劃設在裡面。對此，中華戰略學會資深研究員張競表示，讓自己告訴大家非常無情冷酷答案「第4號實彈射擊臨時危險區，不但涵蓋範圍跨越領海，甚至還涵蓋『領海基點編號T15七星岩』，所以真相是實彈射擊臨時危險區涵蓋台灣附屬島礁土地以及內水」。

中共軍演　美學者：警告台勿增軍費、鋪陳習新年演說

中共軍演　美學者：警告台勿增軍費、鋪陳習新年演說

北京正義使命2025登場　目標是逼美日猶豫、看台灣內鬥

北京正義使命2025登場　目標是逼美日猶豫、看台灣內鬥

共軍烏魯木齊艦遭反制　氣控雷達鎖定

共軍烏魯木齊艦遭反制　氣控雷達鎖定

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

關鍵字：

日韓要聞國際軍武台灣有事台海正義使命軍演封鎖台海山本勝也

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面