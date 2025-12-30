共軍突發動「封鎖台海」軍演！日專家曝習近平盤算：3天以內收手

▲解放軍東部戰區發布的影片顯示，兩棲攻擊艦上的直升機在台灣東南海域參與封鎖台海軍演。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

中國大陸解放軍東部戰區昨（29）日清晨宣布，在台灣周邊實施為期兩天的大規模軍事演習「正義使命-2025」，演練封鎖港口、奪取制海制空權，點名警告台獨與外部干涉勢力。不過日本智庫專家分析，此次軍演並非臨時起意，而是早有規劃，政治訊號多於軍事行動，且為避免刺激美方，預料年底前結束。

根據日媒《朝日新聞》，解放軍東部戰區指出，此次演習於29日至30日進行，涵蓋台灣周邊多個海空域，並以「正義使命-2025」為名。由於今年4月解放軍曾實施「海峽雷霆-2025A」演習，外界推測，這次演習原本就已納入年度規劃，並非因單一事件而倉促發動。

中國官媒《央視新聞》旗下媒體與軍方聲稱，美國17日通過規模達111億美元的對台軍售案，以及美台之間日益緊密的安全合作，是此次實施軍演的理由，強調嚴正警告「外部干涉勢力」。中國官媒更點名，美方批准對台軍售案的相關武器具高度攻擊性，形同破壞台海和平穩定。

▲12月30日，一架幻象2000戰鬥機從台灣新竹空軍基地起飛。（圖／路透）

不過，日本笹川和平財團戰略與嚇阻研究小組長山本勝也分析，如此規模的軍事演習需要長時間的準備，不可能在短短數日內就決定執行，所謂「外部勢力干涉」應是事後附加的政治說辭。他指出，北京當局真正警戒的是美國、日本與台灣近期在涉台議題上的步調漸趨一致。

山本勝也認為，中方將美國國會通過包括《台灣保證落實法案》在內等多項涉台法案、日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」的答詢內容，以及賴清德（政府的動向，視為對中國形成聯合壓力，這才是軍演背後的核心背景。

從演習範圍來看，此次行動在台灣東側的部署距離本島前所未有地接近，意在對台灣營造「遭到封鎖」的心理壓力；同時，部分演訓海域也靠近日本以及與中國在南海存在主權爭議的菲律賓專屬經濟海域，具有同時牽制日、菲的戰略意涵。

▲美國總統川普預計明年4月會晤中國國家主席習近平。（圖／路透）

此外，中國軍方近一個多月來動作頻頻，包括派遣航空母艦編隊進入太平洋，以及與俄羅斯轟炸機在日本周邊實施聯合飛行，並以火控雷達照射自衛隊軍機。山本勝也指出，這次環台軍演可視為前述一連串軍事行動的「集大成」。

不過，北京當局仍須顧及對美關係。山本勝也指出，中方評估美國總統川普對台政策仍保有一定距離，且川普預計明年4月訪問中國，北京需要提前鋪陳政治氣氛，因此不太可能讓軍演緊張情勢無限期升高，推測將在數天內結束，以免進一步刺激美方。

至於對日本產生的影響，山本勝也提醒，雖然解放軍並未點名日本，但若未來台海發生衝突並實施海上封鎖，日本勢必首當其衝，這次演習已清楚傳達相關訊號，顯示台海局勢的外溢風險正持續升高。