「曾和確診個案同時在同地！」他曝警示簡訊長這樣　嚇喊怕爆：沒去南部啊

▲原PO收到指揮中新的警示簡訊。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

海軍敦睦艦隊24名官兵（案396至420）確診新冠肺炎，指揮中心記者會透露，24位海軍盤石艦下船後，曾待過15分鐘以上的地點，估計共有30多個地點，分布9縣市，可想而知接觸過不少人。沒想到，一名網友就因此收到指揮中心的警示簡訊，「您曾和新冠肺炎確診個案同時位於同一地點」，讓他嚇喊怕爆。

這位網友在PTT的Gossiping板上爆卦「收到警示簡訊怎麼辦？」文中貼出一張訊息截圖，只見內容寫著，「[疫情警示]您曾和新冠肺炎確診個案同時位於同一地點，請注意自身健康狀況，保持社交距離，出外戴口罩並勤洗手。身體不適請立即就醫。有問題請打1922疫情指揮中心」。

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看到簡訊後，原PO忍不住慌了，「週末都在台北，沒去南部發大財，今天早上收到警示簡訊通知，怕爆！X勒！1922也打不通，請問該怎麼辦？」

▲海軍磐石軍艦有官兵染新冠肺炎，陸軍39化兵群執行消毒作業。（圖／國防部提供）

一張截圖引發鄉民熱論，「怕爆，怎麼知道你曾在同一個地方」、「好奇擦身而過也能查得出來嗎」、「所以你的行蹤都曝光了？被誰監控」、「有沒有搭交通工具？像高鐵之類的」、「有一例去基隆啊！你有沒有去基隆」、「是去撈手機連接基地台的紀錄嗎」、「基地台定位啊加上時間重疊，技術不難」、「收到簡訊表示跟確診者同個空間超過15分鐘？」

就有網友猜測，「我猜是捷運」、「台北收到+1」、「8成有經過北車吧」、「應該是北車，我15～17號之間只有17號晚上出現在京站，就收到簡訊了」、「我17號晚上七點左右，北車搭高鐵去台中有收到」、「有沒有搭客運或是經過客運站，而且他是搭高鐵從左營回台北再去搭客運，有經過北車或南港的人搞不好都可能收到。」

疫情指揮中心調查海軍下船後足跡，針對停留15分鐘以上地點發出簡訊，今（20）日上午陸續發出，約有20萬人會收到，提醒必須自我健康管理。

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