嘉市31座兒童遊戲場大消毒　固定於每週一、二施作

▲嘉市31座兒童遊戲場遊具每週一次大消毒。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



由於新冠肺炎疫情持續延燒，傳染途徑除了飛沫傳染，手部接觸也是傳染源之一。然而，嘉義市28處公園設有31座兒童遊戲場，為了讓孩童能安心於戶外玩耍，公園遊具的消毒整備更需注意。嘉義市政府建設處超前部署2月17日起於嘉義市各公園及兒童遊戲場進行消毒，至今已施行快2個月，每週消毒一次，讓民眾帶孩童前往使用遊具時能更加安心。

市府建設處陳光興處長指出，為了防範新冠肺炎所帶來的影響，民眾及孩童常使用的公園遊具也要進行消毒，因此特別委託廠商針對嘉義市28處公園31座兒童遊戲場進行每週一次的噴霧式消毒，並固定於每週一、二施作，由於每一座遊具的大小不一，因此進行消毒時會因應現況作停留，大約需要1-2工作天才能完成31座遊具的消毒。

▲嘉市選用美國迪森殺菌液。（圖／嘉義市政府提供）

陳光興表示，嘉義公園就有三座遊具，像是大象溜滑梯、太空城堡及孔廟附近的童玩廣場，樣樣都是小朋友喜愛的兒童遊戲場。為了讓消毒工作更加到位，市府委請廠商使用背載式動力噴霧機，同時使用具安定性、不揮發、不可燃的迪森殺菌劑來進行消毒，此殺菌劑通過美國抑菌實驗可消滅流感病毒、有效殺死細菌及抑制99.9%病毒。

陳光興進一步強調，由於酒精易揮發，比較危險；而目前很夯的次氯酸水或漂白劑則是因具刺激性、效果不持久、加上具有侵蝕性，容易毀壞鐵件製造的遊具，因此沒有採用。

除了委請廠商一個禮拜消毒一次兒童遊具外，由於文化公園的涼亭使用者眾多，因此也會請廠商特別加強消毒；此外，管理員在巡視公園時，也會使用家庭用的消毒水來擦拭民眾常會碰觸的地方，例如扶手、椅子等。

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