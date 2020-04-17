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不受疫情影響！竹秀與慈濟科大「視訊簽約」　提供學生習實機會

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▲▼南投竹山秀傳醫院與慈濟科技大學同步視訊，簽訂實習就業策略聯盟合作備忘錄，強化產學合作，提供學生更多實習機會。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲▼南投竹山秀傳醫院與慈濟科技大學同步視訊，簽訂實習就業策略聯盟合作備忘錄，強化產學合作，提供學生更多實習機會。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，首當其衝的就是站在防疫第一線的醫護人員。對不少仍在醫療院所實習應屆畢業生來說，也是最真實的「如何保護自己並救助病人」臨床教育訓練。不受疫情停擺，南投竹山秀傳醫院與慈濟科技大學17日同步「視訊」，簽訂實習就業策略聯盟合作備忘錄，強化產學合作，也提供學生更多實習機會。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍、醫療副院長莊碧焜、行政副院長蔡味娟、護理部主任蘇素匹和與會主管們，面對視訊螢幕對話簽約。慈濟科技大學校長羅文瑞表示，台灣將邁入超高齡社會，老年人口將超過20％，老化速度遠快於日本。希望結合雙方專業人才，培育符合企業需求的學生，趕上長照產業發展。英華達股份有限公司也提供校方，2套全方位生理量測系統，讓師生學習雲端智慧醫療相關設備，提前做足實習和就業準備。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示，因應超高齡社會，院方已著手打造智慧照護防疫場域，努力提升偏鄉居民健康，進一步減緩高齡失智和失能狀態。英華達股份有限公司副總經理曾慶安表示，透過全方位生理量測系統，將血糖、膽固醇、尿酸、血壓、心電圖數據，再搭配手機App使用，全部儲存在雲端，更能匯出數據報表，作為居民的就醫參考，解決偏鄉醫療資源分配不均的現況。

▲▼南投竹山秀傳醫院與慈濟科技大學同步視訊，簽訂實習就業策略聯盟合作備忘錄，強化產學合作，提供學生更多實習機會。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

竹山秀傳醫院與慈濟科技大學自民國100年，就開始遠距照護科技的學術產學合作計晝，10年來在健康科技管理學院院長蔡宗宏指導合作下，雙方在遠距照護科技運用上有諸多國內外的論文發表，大大提昇台灣及偏鄉地區遠距照護的品質及運用。

2020年起更擴大學校及醫院間策略聯盟合作，例如：建教合作，未來由慈濟科技大學提供優秀人才等，藉由竹山秀傳長年在偏鄉地區深耕的遠距照護基礎及未來疾病趨勢等，齊心發展醫療並協助學生研究、開發等專案研究計畫合作。

未來慈濟科技大學會定期派學生到竹山秀傳醫院，進行長照服務暨遠距照護服務據點進行問卷調查；學生完成調查後會將問卷資料數據化，學校教授會利用取得的數據，將相關資料寫成論文發表於國際期刊上，進而提昇台灣及竹山秀傳醫院在專業期刊的曝光度。

偏鄉地區專業優秀人才難尋，醫院長年被人才短缺等問題所困擾，希望合作備忘錄簽訂期間，雙方良性互動能吸引該校畢業學生至本院服務，尤其針對國外華僑，他們到台灣學成後，想留在台灣就業服務。醫院願意提供特定名額給他們，期盼他們的加入，可有效舒緩偏鄉醫療人才招募的困頓。

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