南投集集火車站旁軍史公園　LVT-P5登陸運輸艇「水鴨子」換新妝

▲▼南投觀光小鎮集集軍史公園內，陳列的LVT-P5登陸運輸車「水鴨子」換新妝。（圖／集集鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

LVT-P5兩棲登陸運輸艇「水鴨子」換新妝。距離南投集集火車站約800 公尺的軍史公園，陳列16件國軍汰換飛機、坦克、飛彈等軍事武器。海軍陸戰隊員軍事演練作戰必搭的「水鴨子」LVT-P5登陸運輸車，歷經風吹雨淋歲月洗禮，外漆脫色老舊，在南投縣海軍陸戰隊退伍隊員協會號召下，重新上漆換新妝，19日將風光啟用，以全新面貌展示。

退休海軍副司令陳子鳳中將329青年節當天領軍，帶著13位陸戰退役及2位現役陸戰弟兄，帶著清潔保養工具，捲起袖子替住軍史公園，陳列的LVT兩棲登陸艇「水鴨子」，讓這輛外型像戰車，也是登陸艇的退役軍事武器，恢復昔日的光彩。

南投縣海軍陸戰隊退伍隊員協會在網路群組號召志工，來自竹山、桃園、台中、草屯陸戰隊退伍弟兄組成了志工隊，現場會勘LTV兩棲登陸艇現況，立即商討如何分工，讓這艘有點褪色的LTV重現昔日風雲戰火時的光彩。

集集軍史公園為921大地震後，南投縣集集鎮為推展地方觀光，經省政府及國防部等協助成立。園區為南投縣首座展示國軍除役武器公園，園內有停放F104戰機、C119運輸機、戰車 (M41、M18、M48)、海軍登陸艇、砲塔及各式山炮、飛彈，陳列海陸空三軍軍事武器，希望這座軍史主題公園，能將國防教育及觀光休閒結為一體。

LVT海軍兩棲登陸艇，俗稱「水鴨子」的密閉式空間登陸艇，運輸官兵登海灘上岸，可克服難行的礁岩地形及防岸上槍砲火力攻擊，每艘登陸廷可乘坐一排官兵，可具備物資運補功能。1972年美軍汰換後由我國軍方接收使用，大多時候運用在軍事演習，2001年陸續引進新型兩棲突擊軍武後退除役。

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