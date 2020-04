新冠肺炎採驗棉籤頂到鼻腔底　網曝流感「同深度」經驗：痛到飆淚

記者黃翊婷/綜合報導

美國護理師派克(Jessica Peck)上月29日在推特分享一張圖片,表明新冠肺炎(COVID-19)採驗需要把棉籤伸進鼻腔底部,其實很不舒服。這張圖經過網路流傳,也掀起不少台灣網友共鳴,紛紛留言表示,這比流感快篩還要可怕,「以前得流感的時候做篩檢就是這樣,痛到立刻飆淚。」

This is how far back we have to put the swab to test you for #COVID19.



You might want to follow medical recommendations and #StayHome. pic.twitter.com/gCMqUdpsEk