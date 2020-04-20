新冠肺炎採驗棉籤頂到鼻腔底　網曝流感「同深度」經驗：痛到飆淚

記者黃翊婷／綜合報導

美國護理師派克（Jessica Peck）上月29日在推特分享一張圖片，表明新冠肺炎（COVID-19）採驗需要把棉籤伸進鼻腔底部，其實很不舒服。這張圖經過網路流傳，也掀起不少台灣網友共鳴，紛紛留言表示，這比流感快篩還要可怕，「以前得流感的時候做篩檢就是這樣，痛到立刻飆淚。」

This is how far back we have to put the swab to test you for #COVID19.



You might want to follow medical recommendations and #StayHome. pic.twitter.com/gCMqUdpsEk — Jessica Peck, DNP APRN CPNP-PC (@DrPeckPNP) March 29, 2020

派克在PO文中提到，為了採取受檢者的鼻腔分泌物，醫護人員會把一根長棉籤伸進鼻腔底部，其實很不舒服，民眾如果不想「受苦」，在疫情流行期間還是盡量避免外出，乖乖待在家裡，免得增加染病風險，還得接受不舒服的檢驗。

由於從圖片來看，棉籤幾乎進入的深度幾乎達到「半顆頭」，光是用看的就讓人覺得不舒服。臉書粉絲專頁「肯腦濕的人生相談室」18日也分享網友轉傳的圖片，意外掀起大家對於過去接受流感檢測的回憶討論。

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有網友留言分享自身經驗，內容提到，流感篩檢的深度應該和新冠肺炎的採檢差不多，只是流感用的是軟刷，而且比較細，伸入鼻腔應該是癢的感覺比較多，但新冠肺炎的採驗是用棉籤，根本超硬的，「光是流感快篩感覺就超難受，異物感持續半天」、「以前得流感的時候做篩檢就是這樣，痛到立刻飆淚」、「真的超深，插進去痛到眼淚狂流」。

但也有過敏體質的網友幽默自嘲，「對過敏患者來說，這根本小case」、「之前感冒鼻塞，醫生也是這樣幫我通鼻子，有沒有這麼深我是不知道，但其實還滿舒服的」。