還原隔離6天！磐石艦士兵：航行回來大家都很健康，比較不可能在帛琉感染

▲磐石艦是海軍排水量最大的船艦。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

記者陳俊宏／綜合報導

海軍敦睦艦隊共24人確診新冠肺炎，一名在艦上被隔離的士兵認為，確診個案可能不是在帛琉遭到感染。但因艦隊4月9日停靠左營軍港，確診者又多在4月12日、13日這兩天發病，會不會是6天隔離期中，有官兵或外人偷跑上下船？對此，該士兵強調無人上下艦。但現在又傳出隔離期中有包商登船，讓外界質疑到底真相是如何。

從民宅向外遠眺，左營軍港停放多艘艦艇，包括敦睦艦隊的三艘軍艦，也停放在軍港內等待檢疫消毒。國防部表示，24人確診均屬磐石軍艦，其餘康定及岳飛兩艦目前無確診個案。

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《東森新聞》獨家訪問敦睦艦隊上一名被隔離士兵，他認為，確診個案可能不是在帛琉遭到感染，「我覺得在帛琉感染比較不可能，在帛琉感染，以新冠肺炎的感染率，到現在的疫情來講，它不可能從14日就開始。整段航行到回來的時候，大家都很健康，我們也突然覺得說為什麼突然間這樣子？」

▲▼盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

被隔離士兵透露，敦睦艦隊從3月15日離開帛琉，到4月9日停靠左營軍港，至4月15日解除禁令為止，磐石艦官兵都在船上作息，無人離開艦艇。但現在卻又傳出6天隔離期中，有外人跑上軍艦；但該名士兵強調，無人上下艦，「我們都在船上，我們連梯口都沒有放。」

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，有看到媒體報導好像有包商上到船艦，「那當然我們現在也積極再來調查，那如果有有上船，一定會變成我們的居家檢疫的對象。」

指揮中心指出，19日公布國內新增22例確定病例（案399至420），其中21例為磐石軍艦實習生及軍人，為19男2女，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月14日至18日，感染源待釐清，相關接觸者疫調中。而加上18日的3名確診，海軍共有24人染疫。

▼海軍109年敦睦艦隊磐石軍艦9日返國，船上官兵揮手向港口歡迎他們歸來的官兵致意。（圖／軍聞社）