高雄單日新增最多　「全台420例確診」分布曝光：台北115、新北90、桃園50

▲全台確診分布。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

記者陳俊宏／台北報導

台灣新冠肺炎19日新增22例確診，目前共累計420例。根據衛福部疾管署20日公布的確診個案地理分布圖，台北市依舊累計最多有115例，新北市、桃園市排第二、第三，目前仍有5縣市維持0確診。

民眾可根據疾管署「傳染病統計資料查詢系統」，查詢確診病例地圖。截至20日清晨最新更新，19日新增的22例確診，分別為高雄市新增9例最多，屏東縣有3例，台北市、台中市各2例，基隆市、新北市、桃園市、雲林縣、嘉義市和台南市各1例。

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▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日出席記者會。（圖／指揮中心提供）

而如果以總數420例確診來看，目前台北市依舊最多有115例，新北市90例、桃園市50例、台中市40例、高雄市39例、彰化縣18例、台南市15例、屏東縣11例；澎湖縣、花蓮縣、台東縣、金門縣和連江縣仍維持0確診。

中央流行疫情指揮中心19日表示，國內18日新增562例新型冠狀病毒肺炎相關通報（不含軍艦接觸者採檢），截至目前累計5萬3005例（含5萬619例排除），其中420例確診（19日新增案399至420），分別為341例境外移入、55例本土病例及24例敦睦遠訓支隊；確診個案中6人死亡，189人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

各縣市確診人數總數如下：

台北市：113→115（+2）

新北市：89→90（+1）

桃園市：49→50（+1）

台中市：38→40（+2）

高雄市：30→39（+9）

彰化縣：18

台南市：14→15（+1）

屏東縣：8→11（+3）

新竹市：11

基隆市：6→7（+1）

新竹縣：6

雲林縣：4→5（+1）

嘉義市：3→4（+1）

苗栗縣：3

南投縣：2

宜蘭縣：2

嘉義縣：2

澎湖縣：0

花蓮縣：0

台東縣：0

金門縣：0

連江縣：0

▼全台確診地圖。（圖／陳昱璇製）