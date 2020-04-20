軍艦平均感染率比郵輪高！至少一成染病　醫曝磐石艦社區疫情關鍵期

記者黃翊婷／綜合報導

磐石軍艦連續兩日出現新冠肺炎（COVID-19）確診病例，累計共24人感染。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，船艙空間狹窄的軍艦平均感染率會高於郵輪，至少有一成以上，之後這幾天應該還會陸續出現確診病例，但只要沒有爆發社區疫情，19日應該就是新增病例最大量的時候。

▲海軍登艦進行消毒。（圖／翻攝中華民國海軍）

謝宗學20日凌晨在臉書粉絲專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」PO文表示，磐石艦19日增加21例確診，連同18日驗出的3例，單一軍艦的累積確診達到24例，加上這是第一次採驗，之後幾天應該還會陸續出現新增病例，但只要沒有爆發社區疫情，這次就是軍艦相關疫情單日新增病例最大量的時候。

請繼續往下閱讀...

謝宗學接著提到，參考近期2郵輪、3軍艦上爆發疫情的感染率，軍艦船艙空間更狹窄，平均感染率明顯比郵輪高，至少有一成以上的感染率，不過，這並非嚴謹的統計，樣本數量也不夠，只是目前觀察到的狀況。

▲郵輪的活動空間比軍艦大。（圖／路透）

最讓人心疼的還是參與防疫的官員、醫師、護理師以及醫檢師，謝宗學說，一天內完成700件採驗並發出正式報告，應該都是熬夜工作，現階段大家要做的是避免群聚和做好個人衛生防護，不要責怪這次事件的官兵，不要讓他們因為害怕受到責難而隱匿病情，至於後續的責任追究就交給相關單位處理，當然軍隊的防疫流程也要重新檢討。

「現在最該做的事不是責怪，是面對現況、處理問題，重點要彼此『信任』。」謝宗學認為，台灣一定可以度過難關，畢竟過去3個月已經面臨許多危機，都是靠大家齊心防疫挺過，相信這次也不例外。