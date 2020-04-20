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海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光　高雄最緊繃好市多7據點封館

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記者鄒鎮宇／綜合報導

海軍敦睦艦隊24名官兵（案396至420）確診新冠肺炎，3軍艦採檢744人。指揮中心發言人莊人祥表示，針對24名盤石艦下船後曾待過15分鐘以上地點，估計共有30多個地點，分布9縣市。對此，《ETtoday新聞雲》為您整理各縣市最新公布21名個案分布全台8個縣市的疫調結果。

總統蔡英文主持「海軍敦睦遠航訓練支隊返國歡迎儀式」。（圖／總統府）

▲總統蔡英文主持「海軍敦睦遠航訓練支隊返國歡迎儀式」。（圖／總統府）

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【中央流行疫情指揮中心及各縣市資訊顯示】

台北：1人確診，接觸者21人，下船後曾到台北6處地點。目前，台北副市長黃珊珊將與台北市長柯文哲研討是否公開地點。

桃園：2人確診，接觸者5人。桃園市府表示，20日將公布疫調足跡，確診個案活動史所涉及場所，也將依照作業規範封館消毒。

台中：3人確診，接觸者共77人，分別位於清水、沙鹿、龍井。台中市府表示，目前沒有跟進封館的打算，台中市長盧秀燕20日上午9時30分將開記者會說明。

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雲林：確診1人，接觸者10人，曾到台北找朋友，隨後搭乘高鐵至高雄，收到召回後返回新北林口。雲林縣衛生局表示，已針對個案住處附近環境消毒。

▲▼ 磐石號油彈補給艦,磐石艦,磐石軍艦,AOE-532,中華民國海軍,後勤艦艇,國艦國造（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲磐石軍艦爆發疫情後，高雄市確診人數最高，20日將封閉相關據點消毒。（示意圖，非當事人／ETtoday資料照）

嘉義：1確診，接觸者5人，曾到台南。嘉義市政府衛生局表示，目前該個案足跡仍在疫調中，相關環境皆已消毒。

台南：1人確診，曾到新光三越新天地的翰林茶館、麥當勞用餐，全程配戴口罩，接觸者3人。台南市府表示，已發文到各大賣場提醒防疫，新光三越新天地20日將休館消毒。

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屏東：4人確診，接觸者27人，曾至屏東市國民運動中心、長治鄉玄天上帝廟附近球場及屏東大學、環球影城。屏東縣衛生局表示，20日相關管場將封館消毒。

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高雄：8人確診，16日至17日曾到漢神巨蛋、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球場、小港郵局等7處。高市府表示，相關據點20日封閉一天清潔及消毒，後天是否營業有待評估後判定。

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