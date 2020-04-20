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今飆33度水氣增！周二起「連下4天」雨區曝光　最低溫時間出爐

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▲下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／李毓康記者攝）

▲這周天氣較不穩定，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／李毓康記者攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉宇其表示，周二到周五水氣增加，其中周三到周五水氣最多，中部以北和東北部有局部較大雨勢發生機率。氣象專家吳德榮則說，周二起轉春雨綿綿，周五溫度降至最低。

劉宇其接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（20日）微弱鋒面通過北部海面，水氣稍微增加，北部雲多偶飄雨，東半部雲多有短暫陣雨，中南部仍為多雲到晴；北部高溫約27度，比19日稍微低2、3度，其他地區可來到30度，南部上看33度。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉宇其說，周二到周五水氣增加，周二鋒面通過，北部、東半部降雨更多；周三到周五水氣最多，中部以北、東半部和南部山區降雨機率滿高，其中以中部以北和東北部有局部較大雨勢發生機率，南部平地則為多雲；周六降雨趨緩。

劉宇其表示，周三到周五東北季風影響，加上降雨關係，氣溫偏涼，北部溫度約15到20度，其他地區高溫約25度。

▼氣象局製作本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周二下午起鋒面南下，鋒後冷空氣並不強，氣溫逐日緩降，周五降至最低，北台灣最低氣溫約僅降至15度左右；但水氣多，天氣型態由「溫暖少雨」轉變為「濕涼多雨」。

吳德榮分析，周二下午北部及東半部轉陰有局部雨；周三至周五降雨範圍向南擴展至中部，並有較大雨勢的機率；周六降雨減緩，北部及東半部仍有局部雨，氣溫略回升，天氣仍偏涼；周日各地多雲時晴、天氣回暖，東半部偶有局部短暫雨的機率。

▼台北市未來幾天溫度逐日下滑。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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