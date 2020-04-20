快訊／磐石軍艦確診「基隆有1人」　匡列6家屬已「居家隔離」

▲ 基隆市確診人數再添1人，從6人增加到7人。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，20日清晨更新確診個案地理分布資料， 基隆市確診人數再添1人，從6人增加到7人。基隆市20日表示，確診個案中，有1名居住在基隆市的士兵，接觸者目前匡列6人，均為家屬，已居家隔離。

基隆市府表示，該確診個案於4月15日上午下船後，即搭部隊交通車返回海軍陸戰隊學校，4月17日下午18時55分搭乘高鐵自左營返回台北，21時20分左右轉搭國光客運返回基隆，21時50分左右下車後即步行返家，沒有搭乘本市任何公共運輸工具或計程車，中間也沒有到過其他公共場所，返家後即在家中休息沒有外出。4月18日早上接獲通知後，於中午時間由部隊派車統一接送至北部某檢疫所接受集中檢疫及完成採檢，後於4月19日確診。

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基隆市衛生局表示，確診個案並無出現不適症狀，目前已由集中檢疫所送至醫院隔離治療中。針對大家可能會擔心確診個案是否曾在社區活動，有無社區傳播風險的問題，衛生局表示，個案返家後並未外出，活動範圍僅限於家中， 行蹤相當單純。目前6名同住家人均在居家隔離中，皆無不適症狀，防疫人員亦已完成手機設定、居家隔離注意事項衛教及發送市長暖心關懷包，將持續關懷並追蹤健康狀況。

▲ 基隆市確診人數再添1人，從6人增加到7人。（圖／擷取自「傳染病統計資料查詢系統」網站）

林右昌表示， 因個案全程均遵照規定全程配戴口罩，且返家後並未外出或到其他公共場所，雖然經疫調評估後風險相對較低，但我們絕不能存有一絲僥倖的心態！為了讓市民能夠安心放心，他已下令必須用最高標準來面對處理，除了國光客運已每日均針對場站與車輛進行消毒之外，環保局也針對個案曾行經的區域進行全面消毒工作，同時也請衛生局要求國光客運司機比照公主郵輪遊覽車司機居家隔離進行健康管理。

此外，經調查該班國光客運共有37名乘客（含司機），幾近滿坐。雖然目前搭乘公共運輸工具已全面量測體溫並須戴口罩，但為了不要有任何疏漏， 林市長也已指示調閱國光客運車上監視錄影帶，請4月17日晚上21時20分左右搭乘往基隆的國光客運乘客能主動跟市府防疫專線：02-2427-6154或1922聯絡，衛生局與警察局將協助比對坐在確診個案週遭民眾，以實施居家隔離工作，確保大家的健康與安全。

林右昌呼籲，疫情絕對不容輕忽，只要放鬆警覺心就可能前功盡棄，我們每個國民都是最棒的「台灣隊」，大家團結合作，就一定可以戰勝疫情！

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