台中染疫軍士官到過的牛排館、咖啡廳、冷飲店　業者自主停業14天全面消毒

▲台中市政府公布染疫軍士官的足跡和時間。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

海軍敦睦艦隊爆發首宗艦隊群聚感染，台中有3名軍士官確診，已由中央安排入住負壓隔離病房，3人共接觸22人，都已居家隔離，市政府並主動公布3人足跡，其中2人到過的沙鹿區85度c和歐奇牛排館都表示將自主停業14天，全面消毒。

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▲歐奇牛排店自主停業14天，全面消毒。（圖／歐奇牛排臉書）

台中市政府19日下午緊急召開「官兵確診案例說明」記者會，副市長令狐榮達、秘書長黃崇典、衛生局長曾梓展、環保局長吳志超、新聞局長黃國瑋共同出席，並公布台中確診3案例足跡，向外界說明市府因應作為。

至於確診3例所涉足跡，曾梓展說，其中的案39，是住在沙鹿的28歲男正職士官，4月15日回到台中後，由市府同事開車載走，2人到沙鹿區85度C英才店喝咖啡，4月16日與母親到家樂福沙鹿店購物，4月17日自己再到華得來清水店買飲料，目前收治在負壓隔離病房中。

案40也是27歲的男士官，4月16日曾到歐奇牛排沙鹿店用餐，目前也在負壓隔離病房治療中。

沙鹿區英才路85度C業者表示，案39是4月15日晚上8點半和友人在戶外區聊天，直到10點半，並未進入店內，雖然當班的3名員工沒有近距接觸，勿須檢驗，但業者依然採取高規格防疫措施，即日起自主停業消毒。

歐奇牛排店業者昨晚透過臉書發文指出，因傍晚有人到店門口消毒，當時有詢問消毒人員為何要消毒？但工作人員都未告知，直到親戚傳來訊息，才知有染疫客人前來消費，因此決定從（19日）晚上9點起休息14天，落實全面性消毒，連角落都不放過。

台中市政府主動公布3名確診個案活動地點和時間：

案38

診所 4/15、4/17

案39

85度C沙鹿英才店：4/15，20:30-22:30

家樂福沙鹿店：4/16，20:30-21:30

華得來清水店：4/17，17:00-18:00

案40

歐奇牛排沙鹿店：4/16，19:30-20:30

吳志超表示，市府持續在公共區域進行消毒，由沙鹿、清水2個清潔區隊同時出動，針對3案例涉及場所全面消毒，日後會再視疫情狀況，增加消毒的範圍和頻率。

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