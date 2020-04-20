敦睦艦桃園兩確診「市府慢一夜公布足跡」　鄭文燦臉書遭出征刪文

▲網友留言要求鄭文燦盡快公布確診案例的疫調足跡。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

記者黃翊婷／綜合報導

海軍敦睦艦隊24名官兵確診感染新冠肺炎（COVID-19），其中兩人戶籍地位於桃園，桃園市長鄭文燦19日晚間在臉書PO文表示，市府將在20日一早公布兩案例的疫調足跡，卻被網友洗版狂轟「為什麼宣布要等到明天」，並要求立即公布訊息，最後雖然立即刪除貼文，但還是無法平息眾怒。

鄭文燦在原本的PO文中說明針對這次海軍敦睦艦隊官兵染疫一事，並列出兩點表示，首先，桃園市衛生局已經完成兩位設籍桃園的確診官兵疫調，包含活動史以及接觸範圍，除了將結果回報中央疫情指揮中心外，後續也會針對接觸者進行檢疫，並依據接觸範圍發送簡訊通知；其次，市府將在20日早上公布兩案例的疫調足跡，並依照作業規範進行封館消毒。

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▲國軍出動消毒爆發疫情的軍艦。（圖／國防部提供）

不過，這篇PO文一公開隨即引發網友反彈，不少人要求市府應該立即公布確診個案的疫調足跡，而不是讓大家焦急等待一夜。雖然該篇文章隨後就被管理員刪除，但還是無法平息眾怒，網友們紛紛在其他PO文底下留言抨擊，「台中跟高雄都公布了，我們在等您」、「慢半拍，丟臉」、「不是說20日要公布嗎？為什麼刪文」、「各縣市紛紛公布確診足跡，桃園剛剛為什麼宣布要等到明天」。

但也有另一派網友幫忙緩頰，認為市府團隊可能有其他的考量，才會決定20日公布，同時也希望事發軍艦的官兵能誠實告知疫調人員相關接觸史及足跡，以免疫情擴大，「請不要隱瞞，多想想身為軍人的使命，也為你周遭人的安全著想。」