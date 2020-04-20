收百萬口罩避談台灣惹議　口譯哥勸：德國常第一個跳出來力挺我們

記者黃翊婷／綜合報導

台灣捐贈100萬片醫療口罩援助德國，德國政府發言人賽柏特（Steffen Seibert）卻避談感謝台灣，一度激起我方網友不滿，並湧入臉書留言怒罵。對此，「口譯哥」駐美代表處政治組組長趙怡翔認為，台灣捐口罩本來就不是為了感謝，況且過去在種種國際議題上，德國經常是歐洲第一個跳出來力挺的國家，他們也從未要求回報。

▲賽柏特避談台灣惹議。（圖／達志影像／美聯社）

根據德國媒體《每日鏡報》日前報導，德國政府收下台灣捐贈的100萬片口罩後，突然取消原訂在物流公司倉庫舉辦的公開捐贈儀式，後續在15日的疫情記者會上，當有媒體提出相關疑問時，政府發言人賽貝特（Steffen Seibert）僅回應，感謝「其他國家」幫助，完全避談台灣。

有台灣網友氣到跑去德國在台協會的臉書粉絲團，留言怒嗆「別人送東西給自己的時候要答謝，這不是基本禮貌嗎嗎」、「不感謝就算了，要感謝又不敢講國家，無言」。但也有網友勸大家要理性，「捐款本來就不求回報啊。」

駐美代表處政治組組長趙怡翔18日在臉書PO文幫忙緩頰，內容提到，台灣捐口罩是展現有能力幫忙世界的精神，不求他國道謝，近期網友怒罵新加坡、德國，但在八仙樂園發生塵爆意外時，新加坡是第一個捐贈醫療物資的國家，而在過去種種國際議題上，德國也經常是歐洲第一個站出來力挺台灣的國家。

▲根據約翰霍普金斯大學統計，德國確診人數是全球第五高。（圖／路透）

「他們做這些事情，從未要求回報，也從未要求台灣人民表達感謝。」趙怡翔呼籲民眾不要被刻意營造的風向、輿論帶歪，反而違背政府做這些事情的目的，也違背台灣人的良心。

駐德代表謝志偉同日也在臉書PO文中提到，從去年8月到今年年初，我方與德國駐台代表分別簽署6項備忘錄及協議，例如駕照互相承認、轉型正義合作、銀行及保險業跨境監理合作文件等等，而且德國連續幾年都在世衛大會替台灣發聲，中國不可能沒有意見、沒有阻擋，「德國和中國有邦交，和台灣沒有耶！」所以希望部分民眾在抨擊德國之前，先去查查對方過去是怎麼支持、稱讚台灣。