　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

敦睦艦隊24人確診　專家分析現在最需擔心「無明顯傳染源的社區感染」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19日）公布新增22確診案例，其中海軍敦睦艦隊再增加21名確診。台灣兒童感染症醫學會理事長、台大醫院兒童感染科醫師李秉穎認為，現在最需要擔心的是「無明顯傳染源的社區感染」，以及釐清官兵與學生後下船後搭乘的交通工具，若搭計程車，司機的感染機率也蠻高，提醒民眾仍必須戴口罩、勤洗手，不要用手觸摸眼、口、鼻。

▲▼海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

請繼續往下閱讀...

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦消毒。（圖／國防部提供）

李秉穎看這一波海軍敦睦艦隊群聚感染，他認為艦上應有做相關防疫措施，不然確診數會更高。「這件事提醒我們還是有社區感染風險，雖然不一定會造成高峰期，但會延遲台灣安全時間。」他也說，現在更需要擔心的是「無明顯傳染源的社區感染」。

▲▼ 420,肺炎,確診,案例,成長圖,敦睦艦隊( 圖／曾梓倩製）

▲台灣新冠肺炎420例確診圖。( 圖／曾梓倩製）

李秉穎舉例，比方官兵傳染司機，司機可能是無症狀或輕症所以沒有注意，之後司機又感染家人、家人感染同事，因為司機沒有確診，家人同事比較不會有危機意識，這樣就會造成無明顯感染源的社區感染，因此建議民眾仍需提高防疫意識，「前幾天因為零確診，也沒有本土案例，所以民眾就開始沒有警覺，很多人又開始不戴口罩、或到人群聚集的地方。」

李秉穎認為，現在最重要的工作是把官兵密切接觸都列為追蹤並居家檢疫，但這中間怕的是說不定密切接觸者沒有被匡列，或定義上不是密切接觸者所以沒有被匡列，因此民眾要注意自身防護，醫療院所碰到沒有明顯流行病學相關傳染源，還有出現嗅覺喪失和肺炎症狀的人都要留意，有必要就做採檢。

ET快訊
敦睦艦隊官兵24人染疫　蔡英文總統3點聲明回應了
4歲女狂咬指甲！母覺有異裝監視器見這幕傻眼…她奶音曝「惡父狼
隔離期出現症狀「真的敢上報？」　國軍抖出黑暗心理：快放假了不
軍艦爆增21人染疫！專家：昨日3確診恐是「第二波人傳人」發病
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽媽們瘋搶「全聯油雞肉」想買還要拚運氣！靠它在家DIY鹹水雞：真的好吃

89元早餐吃到飽！貪心奧客「偷外帶被抓包」　網歪樓跪求店家…地點曝光

第二波武漢類包機20日、21日起飛　陳時中：約460人將返台

敦睦艦隊24人確診　專家分析現在最需擔心「無明顯傳染源的社區感染」

軍艦爆增21人染疫！　專家：昨日3確診恐是「第二波人傳人」發病

敦睦磐石艦染疫暴增至24人！　張上淳：恐不是第一波感染

口罩全賣完了！藥局門口貼「是認真的」沒效果　公告溢無奈感：請看我一眼

軍方爆群聚染疫！國防部宣布：4月漢光演習延至9月　5、6月教召暫停

敦睦艦隊爆群聚24官兵染疫　陳時中認了：擔心軍方「誠實疫調」有困難

敦睦磐石艦24人染疫！　陳時中：今日確診21人「來自3個艙」

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

國防部稱敦睦艦隊抵帛琉有戴口罩　我駐帛琉大使館臉書照片打臉！

黃霄雲遭《歌手》淘汰後回歸　高音飆唱F.I.R.《我們的愛》

媽媽們瘋搶「全聯油雞肉」想買還要拚運氣！靠它在家DIY鹹水雞：真的好吃

89元早餐吃到飽！貪心奧客「偷外帶被抓包」　網歪樓跪求店家…地點曝光

第二波武漢類包機20日、21日起飛　陳時中：約460人將返台

敦睦艦隊24人確診　專家分析現在最需擔心「無明顯傳染源的社區感染」

軍艦爆增21人染疫！　專家：昨日3確診恐是「第二波人傳人」發病

敦睦磐石艦染疫暴增至24人！　張上淳：恐不是第一波感染

口罩全賣完了！藥局門口貼「是認真的」沒效果　公告溢無奈感：請看我一眼

軍方爆群聚染疫！國防部宣布：4月漢光演習延至9月　5、6月教召暫停

敦睦艦隊爆群聚24官兵染疫　陳時中認了：擔心軍方「誠實疫調」有困難

敦睦磐石艦24人染疫！　陳時中：今日確診21人「來自3個艙」

黃曙光16日入官邸跟蔡英文開會　總統醫療團隊回應了

戴粉紅色口罩不分性別！　鄭文燦縫製布口罩套：偉大裁縫師很多是男性

中職／牛棚主戰力曾豪駒擔心　盼下一場會更好

台南竹溪特色兒童遊戲區開放　黃偉哲視察並持續滾動式檢討與改進

中職／3洋投+鐵牛棚！兄弟投手群狂K　佛斯特保守看待

中職／悍將本土雙先發下週扛主場　洪一中：在家比較舒適

壞小子普伊格化身暖男　供膳食給醫院稱讚：真正的英雄

8年來貪吃沒變！　米克斯「廚房背影」對比曝光...網：大小也差太多

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍！　引退後現況曝光

媽媽們瘋搶「全聯油雞肉」想買還要拚運氣！靠它在家DIY鹹水雞：真的好吃

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

生活熱門新聞

快訊／新冠肺炎新增22人　確診來到420例！

3月收入近20萬！熊貓外送員「爆跑2000張單」

海軍磐石艦群聚「一夜暴增21官兵確診」

敦睦艦隊確診官兵　曾返台中住家

軍艦官兵帛琉感染可能低　專家：感染源正在趴趴走

消毒液真的有用？專家曝「1動作」恐讓酒精失效

「台灣零確診僅2天又陷入疫情大爆發危機」　醫曝風險

副司令向國人「致上最大歉意」！

「台灣」2字WHO官網被消失　專家一搜弔詭了

中小學有望獲免費口罩？陳時中認擔憂一件事

華航長榮負債3000億！還能撐多久？

疾管署公告SFTS列法定傳染病

還有冷空氣！變天時間曝濕冷降10℃

抗煞名醫研判官兵「在帛琉染疫」

更多熱門

相關新聞

磐石艦24人染疫　化學兵出動消毒

磐石艦24人染疫　化學兵出動消毒

我軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，指揮中心19日公布最新確診案例新增21例，加上18日的3例目前累積達24例，確診個案全都自「磐石艦」。對此，國防部已出動化學兵至艦上消毒。

口罩加套　原民風和客家風任您選

口罩加套　原民風和客家風任您選

川普狂甩鍋　學者:掩飾抗疫不力

川普狂甩鍋　學者:掩飾抗疫不力

打臉蔡英文！劉世芳批海軍違2防疫指示

打臉蔡英文！劉世芳批海軍違2防疫指示

疫情延燒　日本黑社會同受衝擊

疫情延燒　日本黑社會同受衝擊

關鍵字：

新冠肺炎敦睦艦隊海軍國防部海軍司令部

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊《玩很大》鏡頭前狂晃兩球！被砲轟道歉：以後更注意

Lady Gaga讚譚德塞：超級巨星

快訊／新冠肺炎新增22人　確診來到420例！

《夫婦》第8集預告超爽：金喜愛提槍對峙小三

馬爾地夫淪IS聖戰煉獄　隨機恐攻澳遊客濺血

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

主婦變紅牌中鏢！他曝酒店妹「染病接客」真相

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

3月收入近20萬！熊貓外送員「爆跑2000張單」

海軍磐石艦群聚「一夜暴增21官兵確診」

丼飯的「丼」怎麼唸？讀音曝光網傻了

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

敦睦艦隊確診官兵　曾返台中住家

婚變後首公開露面！具惠善暴瘦11kg「對前夫很抱歉」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟
輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面