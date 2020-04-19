敦睦艦隊24人確診　專家分析現在最需擔心「無明顯傳染源的社區感染」

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19日）公布新增22確診案例，其中海軍敦睦艦隊再增加21名確診。台灣兒童感染症醫學會理事長、台大醫院兒童感染科醫師李秉穎認為，現在最需要擔心的是「無明顯傳染源的社區感染」，以及釐清官兵與學生後下船後搭乘的交通工具，若搭計程車，司機的感染機率也蠻高，提醒民眾仍必須戴口罩、勤洗手，不要用手觸摸眼、口、鼻。

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▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦消毒。（圖／國防部提供）

李秉穎看這一波海軍敦睦艦隊群聚感染，他認為艦上應有做相關防疫措施，不然確診數會更高。「這件事提醒我們還是有社區感染風險，雖然不一定會造成高峰期，但會延遲台灣安全時間。」他也說，現在更需要擔心的是「無明顯傳染源的社區感染」。

▲台灣新冠肺炎420例確診圖。( 圖／曾梓倩製）

李秉穎舉例，比方官兵傳染司機，司機可能是無症狀或輕症所以沒有注意，之後司機又感染家人、家人感染同事，因為司機沒有確診，家人同事比較不會有危機意識，這樣就會造成無明顯感染源的社區感染，因此建議民眾仍需提高防疫意識，「前幾天因為零確診，也沒有本土案例，所以民眾就開始沒有警覺，很多人又開始不戴口罩、或到人群聚集的地方。」

李秉穎認為，現在最重要的工作是把官兵密切接觸都列為追蹤並居家檢疫，但這中間怕的是說不定密切接觸者沒有被匡列，或定義上不是密切接觸者所以沒有被匡列，因此民眾要注意自身防護，醫療院所碰到沒有明顯流行病學相關傳染源，還有出現嗅覺喪失和肺炎症狀的人都要留意，有必要就做採檢。