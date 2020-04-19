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川普狂轟中國、WHO　學者：掩飾自身抗疫不力

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▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲美國總統川普頻繁指責中國與WHO 。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

針對美國總統川普近期頻繁「甩鍋」，中國社科院美國外交研究室主任袁徵指出，贏得連任是川普的首要目標，若採取嚴厲防疫措施將會衝擊經濟，引以為傲的「經濟牌」也會失效，於是他甩鍋中國，「既能爭取美國國內外反華陣營的支持，又能轉移國內視線、掩飾自身抗疫不力的事實。」

中共中央紀律檢查委員會19日以「美國疫情風暴背後的政治博弈」為題，專訪袁徵。對於川普先是淡化病毒嚴重性，之後指責中國和世衛組織，背後的政治動機為何？袁徵回應，2020年是美國大選年，贏得連任是川普的首要目標。

他表示，美國經濟繁榮以及華爾街股市，原本是川普尋求連任的政治資本，倘若採取嚴厲的防疫舉措，例如讓美國人居家工作、保持社交距離、或是讓紐約和芝加哥等大城市封城，勢必會重創美國經濟、衝擊股市。

袁徵認為，這些舉措涉及經濟問題，更直接關聯到選舉政治，川普顯然不願意這樣做。儘管疫情發展超乎川普原先想像，但他仍在考慮是否儘早復工，減緩對經濟的衝擊，「川普政府抗疫不力引發美國國內民主黨人和媒體抨擊，於是他聽從對華強硬派的建議，試圖甩鍋中國，既能爭取國內外反華陣營的支持，又能轉移國內視線、掩飾自身抗疫不力的事實。」

▲▼ 美國紐約,新冠肺炎,口罩（圖／路透）

▲美國新冠肺炎疫情持續擴散。（圖／路透）

至於疫情會對美國國內政治產生什麼影響，袁徵提出五點看法。首先，新冠疫情是對美國公共衛生應急機制的一次重大考驗，疫情過後，美國將會對抗疫所暴露出來的問題進行反思，進而採取措施來完善防控機制。

再者，出於政黨利益的需要，共和、民主兩黨之間的黨派鬥爭將更趨激烈。第三，新冠疫情讓今年美國大選增添一定變數，因為受到疫情衝擊，美國經濟陷入衰退已成定局，華爾街股市動蕩不定，已給川普連任之路帶來微妙變化。

第四，隨著疫情不僅肆虐美國，也造成族群撕裂、社會分化，「在這次疫情中，對於亞裔、尤其是對華裔的歧視，赤裸裸撕裂美國脆弱的族群關係；疫情還加劇貧富分化，中下層陷入更加困難的境地。」

最後，袁徵認為，從疫情至今，當地社會、輿論的演變來看，美國的民粹主義和民族主義都將進一步抬頭。

 
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