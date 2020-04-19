磐石艦消毒面曝光／海軍24人染疫　化學兵出動噴灑消毒水



記者蔡文鈴／台北報導

我軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，指揮中心19日公布最新確診案例新增21例，加上18日的3例目前累積達24例，確診個案全都自「磐石艦」。對此，國防部已出動化學兵至艦上消毒。

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供，下同）

陸軍39化學兵穿戴好裝備至磐石艦上消毒，裡裡外外都噴灑消毒水，包括船艙內的寢室、交誼廳、機房、會議室等等，確保每個角落都有被消毒到，避免病毒在艦上殘留，增加擴散的風險。

目前海軍敦睦艦確診共24例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，因為牽涉範圍廣，針對相關接觸足跡，會發簡訊提醒大家，日後也會公布足跡地點，將交給地方政府，協請地方政府進行消毒。

為嚴防海軍內部疫情擴散，政戰學校已宣布停課兩周，至於海軍官校是否比照停課，國防部副部長張哲平上將表示，下午就會公布明天開始停課。

海軍副司令梅家樹中將表示，海軍官校學生在解除任務後有返校，針對有接觸人員有完成統計，後續會依照規定做區隔的管理，希望有接觸人員做最後的狀況確認，後續停課的狀況會完成評估會主動發布。國防部副部長張哲平上將則補充，下午會宣布海軍官校於明天起停課。

陳時中表示，與該3名個案同隊共有3艘軍艦，分別為磐石艦、岳飛艦、康定艦，官兵及學生合計700多人，昨天已漏夜採檢完成，確診病例都集中在磐石艦中，總共有24人染疫。

由於該艦隊在返國前曾只去過帛琉，陳時中原本將感染地列在帛琉，並表示「高度懷疑當地有潛藏病例存在」，不過19日卻在記者會上改口，表示先不把敦睦艦隊染疫官兵列為境外移入，「在案情還沒清楚之前，感染源都列在艦隊上。」



