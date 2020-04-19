防疫也要時尚環保！　口罩加套原民風、客家風任您選

▲桃園原民局結合文創工坊製作口罩套。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫期，戴口罩成全民必備。為了讓口罩能多次使用，桃園市長鄭文燦19日於防疫會報中，於口罩套上原民風的口罩套表示，原民局、客家局相繼結合文創工坊、社團，分別推出原民風、客家風等布製口罩套，提供民眾購買選用；此外，衛生局也將研議採購口罩夾進行推廣，讓市民攜帶口罩時減少汙染也更加方便。

▲▼鄭文燦表示，口罩套讓口罩能多次使用。（圖／市府提供）

而市府繼4月1日起實施實名制洽公政策，規範市民洽公應使用市民卡或身分證登錄後，4月20日起將擴大實施市民至公務場所洽公，須強制配戴口罩措施，市府員工於市政大樓或前往其他公務場所也要佩戴識別證並刷卡登錄。

▲市府新聞處副處長姚敦明表示，該處將協助宣導民眾選用口罩套。（圖／市府提供）

鄭文燦說，口罩套各有不同風格，疫期桃園的學校除加強防疫工作外，在3月初開始，國中家政課也教導學生親自縫製口罩套，透過老師的教學，還有老師的裁縫幫助，讓學生輕鬆製作屬於自己的口罩套，市府也規劃由學校教學製作兒童用布口罩或口罩套，讓孩子更方便，也更習慣配戴口罩。

口罩套屬於布製品，可以在裡面放一般的外科醫療口罩，讓外科醫療口罩可以多用幾次，每天清洗外層的口罩套即可，學校藉由家政教育及防疫教育，讓學生體驗防疫的重要性。鄭文燦說，他到南崁國中和家政課同學一起縫製口罩套時，也鼓勵男同學，全世界很多偉大的裁縫師都是男性，「Master Tailor！」發展自己的興趣，才是最重要的。

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