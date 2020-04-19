澳洲籲發起獨立調查「追究世衛與中國責任」　澳中關係將改變

▲澳洲外交部長佩恩可能會在疫情後重新審視與中國的關係。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

澳洲當局19日呼籲，針對全球應對新冠肺炎（COVID-19）的舉措展開獨立調查，其中包括查明世界衛生組織（WHO）如何應對此次危機。澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）還認為，疫情將在某種程度上改變與中國的關係。

《衛報》報導，澳洲19日呼籲對全國應對疫情的狀況進行獨立調查，包含世衛如何處理這場衝擊國際的危機。佩恩表示，澳洲將堅持展開評估工作，釐清中國初期的反應。

此前，美國總統川普（Donald Trump）指責世衛不當管理疫情，還企圖掩飾中國疫情的嚴重性，他隨後投下震撼彈，等待評估期間，將暫停提供世衛資金。佩恩說明，澳洲與美國都有類似疑慮。目前，她高度擔心北京的透明度，疫情的結果預計將改變澳中之間的關係。

澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）也支持展開獨立評估。他補充，澳洲某方面並未遵循世衛的建議，因此在控制疫情方面取得成功。

佩恩19日告訴ABC新聞節目，獨立調查的內容，應包括識別病毒起源，釐清各界如何應對，同時還要探究世衛內部的交流以及國際領袖的作為。被問及是否該由世衛展開調查時，佩恩並不同意，「這讓我覺得（世衛）有點像盜獵者與看守的一方。」