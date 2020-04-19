快訊／高雄隔離所驚傳「救護車出入」！疑1人出現症狀　送醫篩檢

▲陸軍化學兵在檢疫所周邊進行消毒。（資料照／地方中心翻攝）



記者洪正達／高雄報導

海軍敦睦支隊經中央流行疫情指揮中心19日公布已出現21名確診病例，參加遠航的訓練的士官兵已在疾管單位的安排下，入住高雄郊區一處集中檢疫所，晚間傳出有隔離的士官兵出現相關症狀，消防局救護車隨後也進入隔離區載送患者，不過正確疫情訊息仍待20日公布。

據了解，19日晚間8點多，一輛消防局救護車開進隔離所，車上警消穿著防護衣全副武裝，整個過程大約持續10分鐘，車上載運的患疑似為居家個隔離對象，因出現相關症狀就醫，不過篩檢結果明天才會出爐。

中央流行疫情指揮中心18日曾公布全台最新確診病例，新增3例境外移入個案，3人皆為某軍艦實習生，3人於2月21日起登艦實習，該艦共337人，於3月12日至15日期間曾停靠帛琉，隨後又於公海航行近30天，直到本月15日才自軍港下船。

▲敦睦支隊官兵被召回至檢疫所。（資料照／地方中心翻攝）

陳時中表示，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報，2人均於今日確診；另一案398則是剛剛才確認感染。

指揮中心表示，與前2名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，即刻正進行相關疫調。軍方在確認出現確診病例後，晚間緊急通知全員召回，並且漏夜安排交通，於今下午5時將所有人員分作7處安排。《ETtoday新聞雲》記者直擊，稍早衛生局人員抵達高雄隔離所後，軍車約下午5點53分抵達，車上隨行人員穿著隔離衣下車。據了解，這台軍車載了13名人員，逐一叫名字下車，所有人提著行李，排隊等待到2樓逐一量體溫，發生活用品，所有人離開下車後，化學兵也立即做消毒動作。