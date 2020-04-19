台中確診官兵17日北上找女友！待整天「逛賣場」晚間才回家　縣府匡列接觸者

▲敦睦艦確診官兵上苗栗找女友。（示意圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）



記者柯振中／綜合報導

海軍敦睦艦隊出現多起新冠肺炎確診案例，讓指揮中心感到相當擔憂，也有醫師害怕，「官兵女友」恐成疫調漏洞。對此，苗栗縣衛生局19日晚間說明，台中市公布的海軍敦睦艦人員確診病例中，有一名個案曾自行開車到苗栗找女友，晚間再返回住家，衛生局接獲通知後，已前往個案停留場所進行消毒。

苗栗縣衛生局說，台中市公布的海軍敦睦艦隊人員確診案例中，有一例確診個案曾自行開車上苗栗找女友，2人還跟家人一起到新竹的風景區遊玩，再到苗栗逛賣場，當天晚上又返回台中住家，縣府得知後，立刻派出人員，前往個案曾接觸的場所，進行全面消毒、清潔工作，同時安排4名接觸者採檢、進行居家隔離，後續將要求相關單位密切追蹤接觸者的健康狀況。

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▼海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）



對此，苗栗縣縣長徐耀昌呼籲，目前該艘敦睦艦的人員都由中央安排入住集中檢疫所，民眾無須恐慌，但平時應做好手部清潔、咳嗽禮節，同時減少非必要的社交活動，或前往人口密集的場所，若真的要前往，務必保持社交距離。

徐耀昌說明，民眾若從國外回來，出現發燒、咳嗽不適等症狀，應主動通報機場、港口的檢疫人員，配合防疫措施，落實14天的居家簡易，若出現疑似症狀，務必聯繫衛生局、各縣市關懷中心，依照指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具。

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