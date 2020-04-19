雲林1官兵確診「足跡跨南北」！搭高鐵台北→高雄趴趴走4天　匡列接觸8人

▲連2日海軍出現24例境外移入的武漢肺炎確診病例，其中413例為雲林縣民已掌握足跡，另404例為台中市民，曾返雲林探親，共匡列兩人親友10名居家隔離採檢追蹤。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新冠肺炎確診新增22例，有21例為磐石軍艦實習生及軍人，其中案413為雲林縣民，另台中個案404確診前曾返雲林探親。雲林縣疫情今日新增確診數1人、累計確診數為5人。

雲林縣政府衛生局掌握該個案足跡，4月15日下午由父母接回住處，4月16日陪父母拜訪親友並與親友於家中共進午餐，4月16日晚上即到台北找朋友，4月16日晚上10點多搭高鐵至高雄訪友並借住高雄朋友處，4月18日收到召回通知即北返林口，中途有返家拿衣物。

雲林縣衛生局表示，目前已匡列其親友8人，進行居家隔離並立即安排採檢。另台中市確診個案404，曾返回雲林探視親人，亦匡列其雲林縣親人2人進行居家隔離並安排採檢。

雲林縣長張麗善表示，新冠肺炎疫情仍十分嚴峻，縣府必做好相關防疫作為，請民眾勿恐慌；同時也呼籲鄉親進出公共場所，務必佩戴口罩，保護自己、家人與鄉親安全。

▲軍艦傳確診，海軍緊急召回700人，連2日海軍出現24例境外移入的武漢肺炎確診病例，其中413例為雲林縣民已掌握足跡，另404例為台中市民，曾返雲林探親。（圖／中華民國海軍臉書）



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