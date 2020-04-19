6實驗室「漏夜拼檢驗」！周志浩打瞌睡被抓包　坦言應該有睡2小時

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩在記者會上不小心打瞌睡。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

敦睦艦隊18日爆出3例確診，中央流行疫情指揮中心也漏夜採檢744名官兵，今（19）日再增21人確診。為確認疫情，指揮中心與醫護人員連夜加班，疫情監測組長周志浩在記者會上更不小心打瞌睡30秒，讓網友看了好心疼。周志浩表示，昨天是拼到上午才把檢體檢驗完，有媒體詢問他有沒有睡覺？是否有睡到2小時？他笑回，「應該有吧。」

陳時中表示，敦睦艦隊採檢人數多，量也比較大，感謝醫院與採檢人員徹夜趕工，才能完成採檢，希望國防部可以配合疫情調查，也有跟總統報告，總統也完全支持疫調與相關作為，希望能把整件事查清楚。因為患者是回到社區才被召回，雖然目前都是輕症，也讓陳時中在記者會上坦言，「我們很緊張」。

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指揮中心發言人會後受訪時表示，敦睦艦隊採檢的確是新冠肺炎爆發以來，最大規模的疫調。周志浩事後接受媒體堵訪也表示，因為檢體來自全台各地，離島檢體也特別協調航空公司幫忙運送，才能夠順利送達實驗室。而每一件檢體平均要4到5小時才能驗完，昨天是動用了6間實驗室連夜趕工，才能在今天向國人報告結果。





▲疾管署長周志浩坐在陳時中的後方，記者會上因太累忍不住打瞌睡30秒。（圖／ETtoday攝影中心攝）

下午記者會結束後，周志浩打瞌睡影片在網路上瘋傳，網友看到影片後紛紛留言，「會這樣一定是真的非常累，辛苦了」、「望他們輪流休，但我想他們就算休假也不放心，所以請大家做好防疫」、「從1月到現在，每天都開記者會。真的很累啊」、「感謝大家的辛苦付出，台灣有你們真的感到驕傲」。





▲周志浩發現自己不小心睡著了，很快睜開眼。（圖／ETtoday攝影中心攝）