▲ 翡翠灣福華飯店4月30日熄燈，員工去留問題...資方回應了！（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

萬里翡翠灣福華渡假飯店眼看著，因為這次新冠肺炎的疫情，是繼台中亞緻飯店之後，第二家觀光飯店集團旗下結束營業的飯店，有26年歷史的翡翠灣福華度假飯店確定營運到4月30日，台北福華公關室副理陳正平表示，會妥善安排現有員工到福華相關企業任職，若不願意留下，會依勞基法相關規定處理。

翡翠灣福華渡假飯店是福華飯店集團與太平洋建設合資成立的「太福育樂事業」共同經營，位在北海岸萬里區持股各半合作，1994年開幕迄今進入第26年，飯店有240間全海景客房、可容納近30桌的宴會廳，以及俱樂部會所，是台灣北海岸線上第一家渡假飯店，也提供了偏鄉民眾的就業機會，此番歇業也造成附近民眾生計上的困難。

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▲ 翡翠灣福華渡假飯店宣布4月30日歇業。（圖／翻攝翡翠灣福華渡假飯店粉專）

翡翠灣福華度假飯店共有57名正式員工，大多都是北海岸鄉親居多，加上食宿觀光等相關產業鏈供應商，造就不少當地就業機會。不願具名員工表示，之前就有聽說可能會歇業，但是公司並沒有正式通知，只單純耳聞，今天是從媒體報導才得知要歇業。

員工說，其實歇業是永久性的，尤其有飯店目前現況，幾乎不可能重新營運，有別於暫時性的停業，公司應該本著誠信對待，讓員工有時間應付，萬一沒有工作失業的後續，當然也是相當不捨。

台北福華公關室副理陳正平表示，後續按照員工意願，會安排到集團其他關係企業上班，由於大多的員工都是在地人居多，若上班路途覺得太遠，會依照勞基法相關規定處理，一定會善盡照顧責任。

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