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3名官兵染疫！感染科醫：軍艦高風險環境「國防部低估病毒威脅」

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▲▼海軍109年敦睦支隊9日返國，船上官兵揮手向港口歡迎他們歸來的官兵致意。（圖／軍聞社）

▲敦睦艦隊4月9日返國，為符合入境相關規定等待至15日下船。（圖／軍聞社）

記者洪巧藍／台北報導

國內在18日新增3例新冠肺炎個案，是敦睦艦隊2名實習兵和1名軍人，該艦隊3月12日至15日曾停靠帛琉，研判為帛琉境外移入。不過個案4月之後才出現症狀，且帛琉目前仍0確診，感染來源引發各界猜測。感染科專家評估，仍是境外感染機會較高，而針對該起案件，國防部可能低估病毒威脅，軍艦屬於高風險環境，疫情期間若再有非去不可任務一定要做最嚴格管控。

根據指揮中心資料，這3名個案(案396、397、398)，均為20多歲男性，2月21日起登艦，該艦共337人(含3名個案)於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船，然而他們3人在下船之前分別在4月初、4月12日、13日已經陸續出現不適症狀。

請繼續往下閱讀...

指揮官陳時中記者會中表示，帛琉檢驗能力有限，先前一名美籍醫師在帛琉當地遭懷疑感染新冠病毒，還是由台灣做遠端示範再把檢體送回台灣檢驗確認陰性，高度懷疑當地有潛藏病例存在。

邱政洵表示，依照該艦隊出航在外時間來看，仍是境外感染的機會較高。目前除了船內一波，15日下船以後該艦隊有700多人進入社區也令人憂心，邱政洵認為，傳播的風險肯定存在，未來幾天必須密切觀察，所幸近期國人警戒程度高，相關防備措施較為普遍。

邱政洵指出，新冠病毒太多未知，可能無症狀感染，也有的感染在發病前就具有傳染力，軍艦、郵輪等船艙人多、空間小，本來就是最高風險環境，像是鑽石公主號等前例很多，他認為國防部並非刻意隱瞞，但可能低估病毒威脅。

邱政洵也提到，未來相關艦隊若有非去不可任務，一定要做好分艙分流管理，船上官兵必須提高警覺，一旦出現不適症狀隨時回報，並且立即將有症狀者分艙隔離，以最壞打算做最嚴格處理。

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