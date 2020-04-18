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海軍3名實習生染疫！匡列3軍艦700多人　吳斯懷遺憾：不幸言中了…

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢 國是論壇 吳斯懷 李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳斯懷表示，他多次提醒政府重視國軍防疫整備，仍不幸言中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心18日公布國內3名海軍敦睦艦隊實習生染疫，接觸者匡列「3軍艦700多人」。對此，陸軍退將、國民黨不分區立委吳斯懷表示，自己多次提醒國防部必須審慎因應，「非常遺憾，不幸言中。」

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布新增3境外移入確診，為軍艦實習生，都是均為20多歲男性，在我國某艦隊實習，住同寢室。3人於2月21日起登艦實習，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。

▲▼立法院院會,國是論壇,吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

▲吳斯懷在立法院國是論壇中呼籲政府重視國軍防疫整備。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心表示，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報，兩人均於18日確診。

指揮中心表示，與3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，並將於18日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於19日公布。

針對敦睦艦隊「官校實習生」有確診個案，吳斯懷18日在臉書上表示，疫情升高之後，各國軍方陸續傳出感染確診案例，接著美國羅斯福號等四艘航母、法國航母、荷蘭潛艦確診個案發佈，嚴重影響各國軍力發揮及國家安全。

吳斯懷提到，他多次在委員會提出質詢、國是論壇呼籲政府重視國軍防疫整備，提醒國防部必須審慎因應，確實做好超前部署。「非常遺憾，不幸言中，國防部必須儘快採取有效措施，慎防軍隊防疫破口出現，影響國家安全。」

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