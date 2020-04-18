確診3海軍同屬「337人磐石艦」　分住2寢室...19室友風險高！

▲海軍敦睦支隊於3月13日至15日完成訪問帛琉任務。（圖／取自中華民國駐帛琉大使館臉書）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心證實，海軍敦睦艦隊3人確診新冠肺炎，均為20多歲男性，皆磐石艦上服務，其中2人為實習生，同住在12人寢室；另一名確診者為軍人，指揮中心並未公布職銜，只表示他另住在10人房寢室。隨著3人確診，同寢室19人都暴露在高風險中。磐石艦含3名確診者，共有337人。

指揮中心表示，確診的3名艦隊官兵分別為案案396、397、398。案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報。

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案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報；案398於4月13日開始有嗅味覺異常，於4月17日自行前往醫院急診就醫後採檢通報。

▲指揮中心發言人莊人祥。（資料照／記者林敬旻攝）

指揮中心17日已緊急召回同艦隊3艘軍艦、700多位官兵與學生入住7處檢疫所，並進行連夜採檢，最快明（19）日就會公布部分結果。

指揮中心發言人莊人祥表示，海軍檢疫所位置多集中於台北區、北區與南區，今日醫院送驗檢體加上700多名國軍檢體約1000多件，低於清明連假過後首日的1800件，應該仍在檢驗所可負荷範圍。

敦睦艦隊是在2月21日啟航，3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月9日返抵左營軍港，所有官兵在船上自我隔離6天後，4月15日才下船，沒想到不到3天就爆出確診案例，指揮中心也會發電子表單給接受集中檢疫的官兵填寫，並針對接觸者發布「類細胞簡訊」提醒。

▼敦睦艦隊。（圖／中華民國海軍）