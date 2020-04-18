新冠肺炎入侵敦睦艦隊　戰略學者張競呼籲：外交部盡速「援助帛琉」

▲海軍敦睦艦隊傳出疫情，除了對戰力可能造成影響，更重要的是外交關係的鞏固。（圖／中華民國海軍臉書）

記者林彥臣／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布新增3例境外移入確診，皆為海軍敦睦艦隊人員，初判為境外移入病例。對此中華戰略學會研究員、前中權艦長張競指出，軍艦或營區發生疫情並不可怕，當務之急是穩定軍心，另一方面更重要的是，外交部方面應該及早應對，盡速提供帛琉援助，避免外交關係生變。

張競特別提出警語，目前外交環境如此艱困，疫情中心初步判斷是境外輸入感染，但整個帛琉並無疫情，消息傳到帛琉勢必會衝擊當地人心，外交部務必及早採取應對方案，不要引起當地民眾驚恐反彈，影響外交關係，讓敦睦邦誼美事變成雙方日後交惡導火線。

張競分析，敦睦支隊返航靠泊後，必然會與國內人員與物資裝載下卸產生互動，因此就算疾管中心初判是境外感染，但是衡情論理，確實是無法完全排除是遭致境內感染，所以在未能確定傳染途徑前，千萬不要隨意臆測與亂下斷語，無謂引起各方猜疑。

▲張競強調，外交部應盡快通報友邦，應主動儘速提供防疫物資與醫療資材援助帛琉。（圖／取自中華民國駐帛琉大使館臉書）

張競強調，由於發病者曾經前往帛琉，應儘速通報友邦，並將後續發展狀況與友邦保持密切聯繫，同時為保持我方應對狀況誠意，應主動儘速提供防疫物資與醫療資材援助帛琉，以維護邦誼，安定友邦民眾疑慮。

至於在軍事國防方面的影響，張競則分析，軍隊應付挑戰能否舉止有方進退有節，不會亂成一團，就是在展示戰力最佳良機。軍人並非銅筋鐵骨，正如民眾般亦都是吃五穀雜糧，面對病毒當然會感染疫病，但是遇到疫情不慌亂，沈著處理問題，才能展現出戰略嚇阻能力，「軍隊作戰經常遇到不預期逆境，能夠禁得起挫敗衝擊，才是真正具有戰力的一流勁旅」。

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